24-річний хавбек травмувався у контрольному матчі проти Кюрасао. Про те, що Гілмор не допоможе своїй збірній на чемпіонаті світу-2026 повідомила Шотландська футбольна асоціація.
Що відомо про травму Гілмора?
Футболіст отримав серйозне пошкодження коліна і був змушений зі сльозами на очах покинути поле вже на 42-й хвилині переможного поєдинку (4:1).
Одразу після матчу тренер збірної Шотландії Стів Кларк не знав про характер травми Гілмора і очікував на проходження медичного обстеження гравцем. Півзахисник Наполі відчув дискомфорт і сам попросив про заміну. Вже згодом підтвердився невтішний сценарій для шотландців.
Повернення до Італії
Замість подорожі на матчі світової першості, Біллі Гілмор негайно повертається до розташування свого клубу в Неаполь. Там на нього чекає тривалий процес реабілітації під наглядом італійських медиків.
Для Наполі це також сильний удар, адже цього сезону півзахисник був важливим гвинтиком у системі команди, відігравши 20 матчів та забивши один гол.
Удар по амбіціях Шотландії
Втрата ключового центрального півзахисника суттєво знижує шанси шотландців на вихід із групи. На груповому етапі ЧС-2026 на збірну Шотландії чекають складні випробування, де їхніми суперниками стануть грізна Бразилія, непоступливе Марокко та збірна Гаїті.
Керманичу команди доведеться повністю перебудовувати тактичні схеми у центрі поля, аби спробувати компенсувати відсутність своєї важливої креативної сили.