Скандинавська команда впевнено переграла підопічних Реброва з рахунком 3:1. У фіналі "стиків" шведи вирвали перемогу над Польщею (3:2), повідомляє Svensk Fotboll.

Що сталось у збірній Швеції?

В середині травня тренер "Тре Круннур" Грем Поттер оголосив фінальну заявку на Мундіаль. Проте наставнику довелось робити зміни у списку футболістів.

Напередодні чемпіонату світу травми зазнав центральний захисник Еміль Хольм. Лікарі діагностували м'язову травму у футболіста Ювентуса, яка в останні тижні турбувала його.

У підсумку Еміль був змушений залишити тренувальний збір шведів. Замість нього Грем Поттер викликав оборонця Германа Юханссона, який виступає в МЛС за Даллас.

Також коуч вирішив залучити ще одного футболіста до зборів. Себастьян Нанасі з Страсбурга також буде разом з командою та замінить когось в разі травми перед ЧС-2026.

