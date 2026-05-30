Скандинавська команда впевнено переграла підопічних Реброва з рахунком 3:1. У фіналі "стиків" шведи вирвали перемогу над Польщею (3:2), повідомляє Svensk Fotboll.
Що сталось у збірній Швеції?
В середині травня тренер "Тре Круннур" Грем Поттер оголосив фінальну заявку на Мундіаль. Проте наставнику довелось робити зміни у списку футболістів.
Напередодні чемпіонату світу травми зазнав центральний захисник Еміль Хольм. Лікарі діагностували м'язову травму у футболіста Ювентуса, яка в останні тижні турбувала його.
У підсумку Еміль був змушений залишити тренувальний збір шведів. Замість нього Грем Поттер викликав оборонця Германа Юханссона, який виступає в МЛС за Даллас.
Також коуч вирішив залучити ще одного футболіста до зборів. Себастьян Нанасі з Страсбурга також буде разом з командою та замінить когось в разі травми перед ЧС-2026.
Що чекає на Швецію на чемпіонаті світу?
- Для Швеції це буде 13-та участь на чемпіонатах світу. Найкращим результатом "Тре Круннур" були срібні нагороди на домашньому турнірі 1958 року, а також "бронза" у 1950 та 1994 роках.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Швеція опинилась у групі F. Суперниками підопічних Поттера стануть Туніс (14 червня), Нідерланди (20 червня) та Японія (25 червня)