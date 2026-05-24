Що ж стосується скандинавської збірної, то вона залишається загадкою для суперників на ЧС-2026. 24 Канал розповідає, із чим Швеція підходить до турніру.

Як Швеція виступала на чемпіонатах світу?

"Тре Круннур" нині переживає непрості часи. Принаймні, історично команда регулярно виступала на Мундіалях та періодично досягала там суттєвого прориву.

Шведи відіграли на 12-ти з 22-х Мундіалів за весь час. У 1958 році турнір проходив як раз на території скандинавської країни і там Швеція змогла дістатися аж фіналу.

Зрештою у вирішальному матчі "Тре Круннур" були безсилі проти Бразилії із неперевершеним Пеле (2:5). Крім того, за вісім років до цього, у 1950-му, шведи виграли "бронзу".

А найбільш яскравим виступом команди можна назвати минулий Мундіаль на території США, який пройшов у 1994 році. Там команда знову стала третьою, обігравши у "втішному фіналі" Болгарію.

Проте з останніх чотирьох Мундіалів шведи потрапили на турнір лише у 2018-му, де дістались чвертьфіналу. Там скандинави у групі вибили Німеччину, чинних на той момент чемпіонів світу.

Історія виступів Швеції на Мундіалях:

1930 – не грали

– не грали 1934 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1938 – четверте місце

– четверте місце 1950 – третє місце

– третє місце 1954 – не грали

– не грали 1958 – фінал

фінал 1962 – не грали

не грали 1966 – не грали

– не грали 1970 – груповий раунд

груповий раунд 1974 – другий груповий раунд

– другий груповий раунд 1978 – груповий раунд

– груповий раунд 1982 – не грали

– не грали 1986 – не грали

– не грали 1990 – груповий раунд

– груповий раунд 1994 – третє місце

третє місце 1998 – не грали

– не грали 2002 – 1/8 фіналу

1/8 фіналу 2006 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2010 – не грали

– не грали 2014 – не грали

– не грали 2018 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2022 – не грали

Як потрапили на Мундіаль?

Останні роки були кризовими для збірної Швеції. Скандинави не вийшли на Євро-2024, вилетіли в дивізіон С Ліги націй та геть провалили групову стадію кваліфікації ЧС-2026.

У компанії із Швейцарією, Словенією та Косовом "Тре Круннур" взяли лише два бали. Проте доля посміхнулась шведам, адже виліт у третій дивізіон Ліги націй дозволив команді там виграти нескладну групу та завдяки цьому отримати путівку у плей-оф відбору.

І ось там шведи сповна скористались своїм шансом. Ще минулої осені команду очолив англієць Грем Поттер. Він не мав досвіду роботи зі збірними, але успішно керував Естерсундом, тому знайомий зі шведським футболом.

Ця ставка сповна зіграла. У плей-оф шведи без проблем переграли України (3:1 з хет-триком Дьокереша) та вирвали перемогу у фіналі з поляками (3:2). Вирішальний м'яч знову ж таки на рахунку форварда Арсеналу.

Чого чекати на ЧС-2026?

Варто відзначити, що, попри невдачі останніх років, Швеція має дуже потужний склад. Дьокереш привів Арсенал до чемпіонства в АПЛ, Ісак феєрив у Ньюкаслі, але тепер бореться із травмами в Ліверпулі.

Також періодично запалює Ентоні Еланга, особливо гравець Ньюкасла запам'ятався дублем Барселоні в Лізі чемпіонів. В центрі поля надійно виглядає Аярі з Брайтона, а лідером захисту є Гін з Аталанти.



Заявка збірної Швеції на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної

Лише воротарська позиція викликає занепокоєння у шведських фанів. Зрештою група, в якій могла опинитися і Україна, дісталась скандинавам доволі бойова.

Нідерланди виглядають менш грізно, ніж умовні бразильці, французи чи іспанці, але все ж вище класом за Швецію. Японія завжди непоступлива на Мундіалях та готова дивувати.

Принаймні у 2022-му "самураї" примудрились не пустити у плей-оф потужну Німеччину. Аутсайдером квартету має бути Туніс, проте і ця команда має свої козирі. За весь відбір на ЧС-2026 збірна Сабрі Лямуші не пропустила жодного м'яча!

Орієнтовний склад Швеції: Йоганссон – Лагербільке, Ліндельоф, Гін, Гудмундссон – Нюгрен, Аярі, Карлстрьом, Еланга – Ісак, Дьокереш.

Попри солідний ростер гравців, чекати прориву від Швеції не варто. Так, команда має виходити у плей-оф, інші варіанти вважатимуться провалом.

Проте з другого місця Швеція потрапить там одразу на Бразилію, де буде явним аутсайдером. Дещо полегшити завдяння підопічним Поттера може перемога в групі. Нідерланди не виглядають настільки явним фаворитом.

Тоді "Тре Круннур" почнуть плей-оф з матчу проти непоступливих Марокко або Шотландії, а в 1/8 фіналу на них можуть чекати Чехія, Канада, Мексика чи Швейцарія. Ця гілка виглядає непогано, але вона буде недоступна без перемоги в групі.

Календар групи для Швеції: