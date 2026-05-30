Свій тренувальний збір розпочала й одна з найкращих команд Азії збірна Японії. Вже 31 травня "самураї" зіграють перший спаринг проти Іландії, повідомляє arctic.

До теми Азія на чемпіонаті світу-2026: як виступлять Японія, Корея, Іран та інші

Як надихали Японію перед ЧС-2026?

Напередодні товариського матчу гравців команди потішили яскравою колаборацією. Партнером збірної Японії стала відома серія японських коміксів "Ван Піс".

Представники цієї манги підняли настрій футболістам, подарувавши їм веселі сині капелюхи. Головний убір зроблений із соломи та є характерним для цієї торгової марки.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Гравці отримали не тільки капелюхи, але й послання від автора "Ван Піс" Ейїтіро Оди. У мотивувальному листі написано: "Той, хто прагне стати номером один, завжди матиме поруч товаришів, які цього хочуть. Вирушаймо до вершини".

Особливо подарунку радів вінгер Такефуса Кубо, який є фанатом манги. А капітан команди Ватару Ендо пообіцяв битися на чемпіонаті світу "як частина команди Солом’яного капелюха".

Як гравці збірної Японії отримали подарунки: дивитися відео

Зазначимо, що "Ван Піс" є однією з найвідоміших манґ у світі. Головний герой коміксу Манкі Луффі мріє стати королем піратів. Він та його команда вирушили на пошуки легендарного скарбу, а сам Луффі мав на голові той самий солом’яний капелюх.

Що чекає на Японію на Мундіалі?