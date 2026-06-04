Грандіозне свято футболу в США, Канаді та Мексиці ще не встигло розпочатися, а навколо нього вже розгорівся потужний скандал. Керівні органи світового футболу вирішили кардинально змінити правила гри для глядачів прямо перед стартом турніру, пише The Athletic.

Дивіться також Скандал перед ЧС-2026: чиновники витратили сотні тисяч доларів платників податків на VIP-квитки

Що відомо про заборону?

Ще місяць тому вболівальникам дозволяли брати з собою порожню прозору пластикову тару об'ємом до одного літра. Тепер ці норми ліквідовані, що викликало хвилю обурення серед фанатів через обмеження доступу до питної води в літню спеку.

Своє несподіване рішення ФІФА аргументує виключно турботою про безпеку учасників та гостей Мундіалю. Організатори побоюються, що масивні багаторазові пляшки та термоси можуть перетворитися на небезпечні метальні предмети. Якщо емоційні вболівальники почнуть масово кидати таку важку тару на поле чи трибуни, це загрожуватиме серйозними травмами для футболістів, арбітрів та інших глядачів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Що чекає на фанатів на американських стадіонах?

Нове табу автоматично прирівняло екологічні пляшки до списку суворих заборон, де вже перебувають бляшанки та склянки. У відповідь на критику ФІФА поспішила запевнити, що ніхто не страждатиме від спраги на трибунах.

Чиновники обіцяють забезпечити безперебійний доступ до питної води всередині арен, проте фанатам доведеться купувати фірмову бутильовану воду. При цьому ціни обіцяють утримати на рівні стандартних розцінок стадіонів під час інших масових заходів.

До слова, під час минулорічного клубного чемпіонату світу на стадіонах ФІФА бутильована вода коштувала від 4 до 6 доларів.