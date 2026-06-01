До старту мундіалю залишається все менше часу, однак увагу привертає не лише футбол. Громадськість обурила інформація про витрати організаторів на привілейовані місця під час майбутнього турніру, повідомляє New York Post.

Як виник скандал?

У США спалахнув скандал довкола підготовки до чемпіонату світу-2026, який прийматимуть Сполучені Штати, Канада та Мексика. За даними американських медіа, керівники одного з організаційних комітетів використали близько 600 тисяч доларів бюджетних коштів для придбання VIP-квитків на матчі турніру.

Йдеться про пакети преміум-класу, які надають доступ до найкращих місць на стадіоні, окремих лаунж-зон та додаткових привілеїв для гостей. Інформація про витрати викликала хвилю критики серед місцевих мешканців та політиків.

Що обурило американців?

Особливе невдоволення громадськості спричинив той факт, що організатори раніше заявляли про необхідність економії коштів і наголошували на високих витратах, пов'язаних із проведенням чемпіонату світу.

Критики вважають, що використання грошей платників податків на дорогі VIP-пакети є недоречним, особливо на тлі інших потреб міста та витрат на інфраструктуру. Водночас представники організаційного комітету наполягають, що такі витрати є частиною роботи із залучення партнерів та інвесторів до одного з найбільших спортивних турнірів планети.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував ФІФА через занадто високу вартість квитків на чемпіонат світу з футболу.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 стане першим в історії мундіалем за участю 48 збірних. Турнір відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.