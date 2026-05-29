До стартового свистка найбільшого в історії чемпіонату світу в США, Мексиці та Канаді залишилися лічені дні, проте замість футболу в інфопросторі домінують кулуарні розбірки. Організаторів турніру звинувачують у створенні штучного квиткового голоду та тотальному знищенні футбольної ідентичності заради надприбутків, повідомляє Malaymail.

Куди зникли квитки?

Наприкінці травня ФІФА неочікувано викинула у відкритий продаж нову "останню" партію квитків на матчі групового етапу та плей-оф. Це рішення спровокувало гучний міжнародний скандал та хвилю протестів, зокрема під стінами легендарного стадіону "Ацтека" в Мехіко. Антикапіталістичні активісти та фанатські організації відкрито звинуватили керівництво футбольної федерації у створенні "фейкової дев'ятки" – штучного обмеження пропозиції на попередніх етапах верифікації.

Генеральні прокурори кількох американських штатів, зокрема Нью-Йорка та Нью-Джерсі, вже розпочали розслідування. Фанатів роками запевняли, що вільних місць немає, змушуючи купувати перепустки у перекупників за космічними цінами. Тепер з'ясувалося, що ФІФА притримувала величезні пакети квитків, щоб реалізувати їх в останній момент за максимальним прайсом "останньої хвилини", що серйозно вдарило по кишенях простих уболівальників.

Як стадіони втрачають імена?

Паралельно з квитковою кризою вболівальники зіштовхнулися з юридичним абсурдом: з офіційних матеріалів турніру та навігаційних карт повністю зникли звичні назви арен, пише The Football Week. На вимогу департаменту захисту брендів ФІФА, усі стадіони, які мають комерційні назви від сторонніх спонсорів, були примусово перейменовані на нейтральні та "стерильні" аналоги.

Наприклад, культовий "MetLife Stadium" на час проведення Мундіалю офіційно став "Нью-Йорк Нью-Джерсі Стадіум", а інші арени перетворилися на сухі вивіски на кшталт "Стадіон Даллас" чи "Стадіон Маямі".

Місцева влада міст-господарів (зокрема Санта-Клари) підтвердила, що за недотримання цих правил "чистої зони" передбачені мільйонні штрафи. Таке агресивне просування внутрішніх спонсорів ФІФА викликало обурення серед американських фанатських спільнот, які звинуватили чиновників у неповазі до традицій франшиз.