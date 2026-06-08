Попри розмови про завершення кар'єри, хорватський маестро залишається ключовою фігурою своєї збірної перед чемпіонатом світу-2026. Черговий вихід на поле дозволив йому опинитися в компанії найвидатніших футболістів сучасності, передає 24 Канал.

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Що вдалося Модрічу?

У товариському матчі збірної Хорватії проти Словенії Лука Модріч провів свій 198-й поєдинок у національній команді. Завдяки цьому легендарний півзахисник зрівнявся за кількістю матчів із капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Одноосібним лідером за кількістю матчів у складі національної збірної лишається португалець Кріштіану Роналду, в якого 227 поєдинків.

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Для Модріча це вже двадцятий рік виступів за головну команду країни. За цей час він став рекордсменом Хорватії за кількістю матчів, привів команду до срібла чемпіонату світу-2018 та бронзи мундіалю-2022.

Останній танець перед мундіалем

Чемпіонат світу-2026, ймовірно, стане для Модріча п'ятим і останнім у кар'єрі. Незважаючи на поважний для футболу вік, 40-річний хавбек залишається лідером хорватської збірної та її головним натхненником.

Напередодні старту турніру ветеран вкотре довів свій клас, забивши ефектний гол у контрольному матчі зі Словенією. На найближчому Мундіалі Модріч матиме чудовий шанс позмагатися з Мессі та одноосібно закріпитися серед рекордсменів світового футболу за кількістю матчів за збірну.

На чемпіонаті світу-2026 збірна Хорватії потрапила до групи L, де її суперниками будуть Англія, Гана і Панама.