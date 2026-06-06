Серед головних "темних конячок" турніру буде і збірна Хорватії. 24 Канал розповідає, які шанси у "картатих" запалити на Мундіалі у США, Канаді та Мексиці.

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Як Хорватія виступала на чемпіонатах світу?

Хорвати не так давно виступають на чемпіонатах світу. До середини 90-х країна була частиною Югославії, тому першим Мундіалем для "картатих" став турнір у 1998-му.

І балканцям одразу вдалось здійснити сенсацію, дійшовши до півфіналу. На своєму шляху Хорватія навіть розгромила Німеччину, а в матчі за "бронзу" переграла потужних нідерландців.

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Проте цей прорив був не єдиним спалахом від хорватів. На двох останніх Мундіалях команда Златко Далича несподівано опинялась серед призерів.

У 2018-му "картаті" сенсаційно дійшли до фіналу, де у перестрілці поступились французам. А в Катарі підопічні Далича вибили з турніру Бельгію та Бразилію на шляху до півфіналу. У підсумку Модричу та компанії дістались бронзові медалі.

Історія виступів Хорватії на Мундіалях:

1930 – 1994 – не грали

– не грали 1998 – третє місце

– третє місце 2002 – груповий раунд

– груповий раунд 2006 – груповий раунд

– груповий раунд 2010 – не грали

– не грали 2014 – груповий раунд

– груповий раунд 2018 – фінал

– фінал 2022 – третє місце

Як потрапили на Мундіаль?

Власне, за весь час своєї незалежності Хорватія лише один раз не потрапила на Мундіаль. Особливо приємно, що на турнір 2010 року "картатих" не пустила саме Україна.

Правда, і наша команда в ПАР не полетіла через виліт у "стиках". Що ж стосується ЧС-2026, то тут хорватам дуже пощастило із групою та можливістю жеребитися з першого кошика.

Підопічні Далича здобули сім перемог та одну нічию у 8-ми зустрічах проти Чехії, Фарерів, Чорногорії та Гібралтару. Таким чином, турнір у США, Канаді та Мексиці стане для балканців вже сьомим в їх короткій історії.

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Чого чекати на ЧС-2026?

Ба більше, він пройде під знаком прощання із неймовірним Лукою Модричем. Володарю Золотого м'яча-2018 вже 40 років, тому, ймовірно, після турніру хавбек Мілана завершить міжнародну кар'єру.

Також ЧС-2026 буде останнім і для іншої місцевої легенди Івана Перішича. Проте хорватам не варто переживати через відхід зірок, адже Далич провів якісну роботу під час зміни поколінь.



Златко Далич назвав заявку Хорватії на ЧС-2026 / фото HNS Team

Замість легендарного Манджукича у хорватів тепер є забивний Будімір, який цього сезону оформив 19 голів за Осасуну. Захист тримають лідер Манчестер Сіті Йошко Гвардіол та гравець Баварії Йосип Станішич.

Їм на допомогу виростає 19-річний талант Гамбурга Лука Вушкович. Так само на лідируючих позиціях залишаються Андрей Крамарич, Нікола Влашич, Маттео Ковачич та Маріо Пашалич.

Орієнтовний склад Хорватії: Лівакович – Станішич, Вушкович, Шутало, Гвардіол – Модрич, Ковачич, Маріо Пашалич – Влашич, Будімір, Крамарич.

Що ж стосується перспектив Хорватії на турнірі, то тут все залежить від місця у квартеті. Обходити Гану і Панаму "картаті" мають, а ось потіснити Англію з першого рядка буде вкрай важко.

А це важливо, адже в разі другого місця "картаті" одразу отримають в 1/16 фіналу Колумбію, а далі за умови успіху – Іспанію. Натомість перша позиція у квартеті означає, що як мінімум до чвертьфіналу Хорватії не мають потрапити топові суперники.

Календар групи для Хорватії: