Для багатьох легенд це буде останній Мундіаль в кар'єрі. При цьому серед викликаних футболістів будуть і гравці, яким вже більше 40 років, повідомляє 24 Канал.
До теми Топ-5 легенд українського футболу, які так і не зіграли на чемпіонаті світу
Який гравець є найстаршим на ЧС-2026?
Найстаршим футболістом ЧС-2026 буде воротар збірної Шотландії Крейг Гордон. Він стане єдиним гравцем Мундіалю у віці 43 років. Ба більше, у грудні 2026-го кіперу Гартса виповниться 44.
При цьому якщо шотландець вийде на поле, він стане другим найстаршим футболістом в історії усіх Мундіалів. Рекорд належить єгиптянину Ессаму Ель-Хаддарі, який на ЧС-2018 зіграв у віці 45 років.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.
Що ж стосується польових гравців, то тут головним ветераном буде Кріштіану Роналду. Титулований португалець зіграє на Мундіалі у віці 41 року та чотирьох місяців.
Хто зіграє у віці 40+?
Для нападника Аль-Насра це буде вже шостий чемпіонат світу в історії. За цим показником він утримуватиме рекорд разом із Ліонелем Мессі та Гільєрмо Очоа.
Власне, мексиканський воротар буде одним з п'яти гравців, які поїдуть на Мундіаль у 40 років. Окрім Очоа, в цьому списку знайшлось місце для таких легенд як Лука Модрич, Мануель Ноєр та Едін Джеко.
Найстарші гравці ЧС-2026 (вік вказаний станом на дату початку турніру 11 червня):
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
ЗБІРНА
|
ВІК
|
1
|
Крейг Гордон
|
Шотландія
|
43 роки 5 місяців 11 днів
|
2
|
Кріштіану Роналду
|
Португалія
|
41 рік 4 місяці 6 днів
|
3
|
Гільєрмо Очоа
|
Мексика
|
40 років 10 місяців 29 днів
|
4
|
Лука Модрич
|
Хорватія
|
40 років 9 місяців 2 дні
|
5
|
Едін Джеко
|
Боснія і Герцеговина
|
40 років 2 місяці 25 днів
|
6
|
Мануель Ноєр
|
Німеччина
|
40 років 2 місяці 15 днів
|
7
|
Возінья
|
Кабо-Верде
|
40 років 8 днів
|
8
|
Фернандо Муслера
|
Уругвай
|
39 років 11 місяців 26 днів
Ще одному гравцю 40 років виповниться вже під час Мундіалю. 16 червня свій ювілей відсвяткує легендарний воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера.
Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці. Турнір складатиметься зі 104 матчів, які пройдуть з 11 червня по 19 липня.