Для багатьох легенд це буде останній Мундіаль в кар'єрі. При цьому серед викликаних футболістів будуть і гравці, яким вже більше 40 років, повідомляє 24 Канал.

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Який гравець є найстаршим на ЧС-2026?

Найстаршим футболістом ЧС-2026 буде воротар збірної Шотландії Крейг Гордон. Він стане єдиним гравцем Мундіалю у віці 43 років. Ба більше, у грудні 2026-го кіперу Гартса виповниться 44.

При цьому якщо шотландець вийде на поле, він стане другим найстаршим футболістом в історії усіх Мундіалів. Рекорд належить єгиптянину Ессаму Ель-Хаддарі, який на ЧС-2018 зіграв у віці 45 років.

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Що ж стосується польових гравців, то тут головним ветераном буде Кріштіану Роналду. Титулований португалець зіграє на Мундіалі у віці 41 року та чотирьох місяців.

Хто зіграє у віці 40+?

Для нападника Аль-Насра це буде вже шостий чемпіонат світу в історії. За цим показником він утримуватиме рекорд разом із Ліонелем Мессі та Гільєрмо Очоа.

Власне, мексиканський воротар буде одним з п'яти гравців, які поїдуть на Мундіаль у 40 років. Окрім Очоа, в цьому списку знайшлось місце для таких легенд як Лука Модрич, Мануель Ноєр та Едін Джеко.

Найстарші гравці ЧС-2026 (вік вказаний станом на дату початку турніру 11 червня):

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ВІК 1 Крейг Гордон Шотландія 43 роки 5 місяців 11 днів 2 Кріштіану Роналду Португалія 41 рік 4 місяці 6 днів 3 Гільєрмо Очоа Мексика 40 років 10 місяців 29 днів 4 Лука Модрич Хорватія 40 років 9 місяців 2 дні 5 Едін Джеко Боснія і Герцеговина 40 років 2 місяці 25 днів 6 Мануель Ноєр Німеччина 40 років 2 місяці 15 днів 7 Возінья Кабо-Верде 40 років 8 днів 8 Фернандо Муслера Уругвай 39 років 11 місяців 26 днів

Ще одному гравцю 40 років виповниться вже під час Мундіалю. 16 червня свій ювілей відсвяткує легендарний воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці. Турнір складатиметься зі 104 матчів, які пройдуть з 11 червня по 19 липня.