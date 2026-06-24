В рамках групи C між собою зійдуться збірні Шотландії та Бразилії. Матч відбудеться у Маямі, початок – 25 червня о 01:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Як Неймар "створив" гол Бразилії з лави запасних: в мережу потрапило відео дивного вчинку зірки

Що не так із Бразилією?

Від Бразилії очікували топових результатів перед стартом Мундіалю. Попри невпевнений виступ у кваліфікації, команда має шалений кадровий підбір футболістів.

До того ж, команду за рік до турніру очолив топовий тренер Карло Анчелотті. Проте поки що "селесао" виглядали не надто переконливо на ЧС-2026.

У першому турі бразильці розписали нічию з Марокко, хоча по грі африканська команда була ближче до перемоги. Натомість у другому матчі Вінісіус і компанія все ж здобули перемогу.

Бразилія виграла з рахунком 3:0, але в суперниках був явний аутсайдер квартету Гаїті. З чотирма балами "селесао" очолили турнірну таблицю на ЧС-2026 та фактично гарантували собі прохід далі.

Як Шотландія грає на ЧС?

Проте підопічні Анчелотті мають намір вибороти перше місце у заочній битві з Марокко. Для цього бразильцям необхідно перемагати Шотландію, причому із якомога більшим рахунком.

На щастя для "селесао", підопічні Стіва Кларка також не вражають на Мундіалі. У першому турі вони здолали Гаїті лише з мінімальним рахунком. А у другій зустрічі "тартанові" по грі без шансів поступились Марокко, хоч рахунок і був мінімальний.

Лише перемога над Бразилією на 100% гарантує Шотландії плей-оф, тоді як в разі нічиєї чи поразки команда залишиться третьою. І враховуючи "нульову" різницю м'ячів, у "тартанових" буде мало шансів на вихід в 1/16 фіналу.

Орієнтовний склад команд:

Шотландія: Ганн – Паттерсон, Генлі, Гендрі, Робертсон – Фергюсон, Мактоміней – Доан, Крісті, Макгінн – Адамс.

Бразилія: Аліссон – Даніло, Магальяес, Маркіньйос, Дуглас Сантос – Каземіро, Гімараеш – Раян, Пакета, Вінісіус – Кунья.

Кого втратили бразильці?

На руку шотландцям може зіграти вагома втрата у Бразилії. В зустрічі проти Гаїті травми зазнав Рафінья, який точно пропустить матч останнього туру групи.

Існує ймовірність, що для вінгера Барселони чемпіонат світу завершений. Проте у "селесао" є кому замінити Рафінью. Це можуть зробити Кунья, Ендрік або Раян.