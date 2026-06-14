"Селесао" не змогли стартувати на турнірі із перемоги, розписавши нічию із Марокко. У цій грі бразильцям не міг допомогти зірковий Неймар, повідомляє 24 Канал.
До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026
Як себе поводив Неймар?
Нападник Сантоса проходить реабілітацію після травми та повернеться не раніше стадії плей-оф. Тим не менш, гравець все одно відіграє важливу роль в команді.
Неймар був присутній у технічній зоні та активно кричав підказки партнерам на полі. Футболіст став таким собі "асистентом" Анчелотті, намагаючись покращити гру команди.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
А під час паузи на водопій у першому таймі Неймар щось активно розповідав Вінісіусу та Бруну Гімараесу. Особливо емоційно бразилець висловлювався в бік Гімараеса та навіть смикнув його за футболку для привертання уваги.
Як Неймар давав настанови Вінісіусу та Гімараесу: дивитися відео
На той момент бразильці програвали 0:1 через гол Саїбарі. Що цікаво, за кілька хвилин після поновлення матчу Вінісіус зрівняв рахунок, причому як раз з пасу Гімараеса. Зрештою цей м'яч допоміг команді Карло Анчелотті уникнути поразки (1:1).
Що чекає на збірну Бразилію?
- "Селесао" ще ніколи не пропускали чемпіонати світу. Команда рекордні п'ять разів вигравала Кубок світу, проте востаннє це було ще у 2002 році.
- Після першого туру бразильці ділять друге місце із Марокко. Лідером квартету є Шотландія, яка мінімально переграла Гаїті.
- Саме із гаїтянами підопічні Анчелотті зіграють у наступному турі. Згідно з календарем ЧС-2026, гра відбудеться у Філадельфії 20 червня (03:30). Перед цим о 01:00 за Києвом Марокко зіграє із Шотландією в Бостоні.