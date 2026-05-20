Одним з атрибутів кожного чемпіонату світу є офіційний гімн турніру. На Мундіалі цього року організатори знову потішили фанатів запальним треком, повідомляє 24 Канал.

Пісню до чемпіонату світу-2026 виконала популярна співачка Шакіра. Колумбійка записала трек разом із нігерійським артистом Burna Boy під назвою "Dai Dai" (Давай, давай).

Гімн Мундіалю вже запалює фанатів у соцмережах. Зрештою сама Шакіра стала культовою персоною для турніру. Це буде вже четвертий чемпіонат світу, до якого співачка випускає пісню.

Shakira ft Wyclef Jean – Hips don't lie (ЧС-2006)

У 2006 році офіційною піснею Мундіалю став "The Time Of Our Lives" від Il Divo. Втім трек вийшов більше ліричним, тоді як фанати очікували на запальну композицію.

Їх потреби як раз і задовольнила Шакіра. У 2005 році колумбійка випустила трек "Hips Don't Lie" (Стегна не брешуть). Разом із нею пісню виконує репер з Гаїті Вайклеф Джин.

Пісня стала неофіційним гімнем Мундіалю та вперше долучила Шакіру до футбольного світу. На турнірі в Німеччині трек був виконаний співачкою разом з Вайклефом напередодні фінального матчу.

Shakira – Waka Waka (ЧС-2010)

Схоже, що успіх попереднього треку переконав ФІФА звернути увагу на запальну колумбійку. І цей вибір повністю себе виправдав, адже у 2010-му співачка випустила, мабуть, найбільш впізнаваний гімн усіх чемпіонатів світу.

Артистка запалила треком "Waka Waka (This Time for Africa)", а до його створення долучився південноафриканський гурт Freshlyground. Це додало треку африканської автентичності.

Деякі рядки співаються у ньому мовою коса, яка є поширеною в ПАР. Зрештою у кліпі напередодні турніру разом із Шакірою знялось чимало зірок футболу, в тому числі Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Наразі у треку "Waka Waka" вже 4,5 мільярда переглядів на ютуб.

Також серед запрошених гравців був і Жерар Піке, майбутній чоловік Шакіри. Саме цей трек познайомив їх на знімальному майданчику. Тоді Піке пообіцяв запросити співачку на побачення, якщо він вийде у фінал чемпіонату світу.

Зрештою Жерар не тільки виконав завдання. а й навіть перевершив його. Захисник Барселони разом з Іспанією став чемпіоном світу, а гравець таки стримав обіцянку і почав стосунки з Шакірою.



Шакіра та Піке прожили разом 12 років / фото Billboard

В підсумку пара прожила разом 12 років та народила двох синів Мілана та Сашу. Проте цей роман не завершився геппіендом. У 2022-му стало відомо, що Шакіра та Піке розлучаються. За чутками, причиною є зради з боку іспанського футболіста.

Я надовго відклала свою кар'єру, щоб бути поруч із Жераром, щоб він міг грати у футбол. Заради кохання довелося багато жертвувати. Моїм пріоритетом був мій дім та сім’я. Я вірила в ідею "любові до смерті. Це те, чого я хотіла для себе та своїх дітей. Але цього не сталося,

– розповідала Шакіра в інтерв'ю The Times.

Shakira ft Carlinhos Brown – La La La (Dare) (ЧС-2014)

Наступний Мундіаль припав як раз між народженням двох синів Шакіри. Ще у 2012-му вона збиралась випустити трек "Truth of Dare", але вагітність стала на заваді.

Що ж стосується ЧС-2014, то ФІФА обрала офіційним гімном пісню "We Are One" від зіркового тріо Pitbull, Jennifer Lopez та Claudia Leitte. Проте Шакіра дописала свій трек разом з бразильцем Карліньйосом Брауном.

Він побачив світ у квітні 2014-го та був використаний для промоушну Мундіалю в тому числі і з боку ФІФА. Як і у випадку з попередніи піснями Шакіри, вони почали стрімко набрати популярність.

Колумбійку знову запросили на фінал чемпіонату світу, щоб вона виконала хіт перед матчем. Наразі трек "La La La (Dare" набрав вже більше мільярда переглядів у ютубі і це більше, ніж у офіційної пісні змагання.

Shakira ft Burna Boy – Dai Dai (ЧС-2026)

Наступні два чемпіонати світу (2018 та 2022) колумбійка пропустила. Ймовірно, не захотіла зв'язуватися із країнами з поганою репутацією та бути дотичною до відбілювання диктаторських режимів.

Іншою причиною можуть бути сімейні проблеми, які як раз і призвели до розлучення із Піке у 2022-му. Проте на Мундіаль у США, Канаді та Мексиці Шакіра таки повернула собі звання головної футбольної співачки світу.

Її пісня з Burna Boy вже стрімко набирає популярність та буде ще активніше крутитися під час Мундіалю. Крім того, вже оголошено, що Шакіра виступить під час перерви фіналу чемпіонату світу разом із Мадонною та гуртом BTS. Немає сумнівів, трек "Dai Dai" пролунає і там.