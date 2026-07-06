Правда, "лузитани" справляють доволі посереднє враження на ЧС-2026. В епіцентрі новин залишається головна зірка команди Кріштіану Роналду, повідомляє Record.

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Що казав Роналду?

Форвард Аль-Насра забив три голи, серед яких дубль Узбекистану та точний удар з пенальті проти Хорватії. Тепер же Кріштіану доведеться битися із чинними чемпіонами Європи іспанцями.

Напередодні ключового поєдинку 1/8 фіналу Роналду прийшов на передматчеву пресконференцію. Це спричинило велику увагу з боку журналістів.

Сам же форвард також відзначився неординарними відповідями. Португальця спитали про його відчуття перед грою та заочне протистояння із Ліонелем Мессі.

Головне, що є люди, які нас люблять і яким ми можемо подарувати унікальні моменти. Під час перельоту я побачив стюардесу і одразу зрозумів, що вона аргентинка. Я бачив, як вона на мене подивилася. Вона подивилась на мене і швидко відвела очі. Вони ж мене не люблять. Але моя дружина – аргентинка, тому все добре. Треба насолоджуватися цим на повну, адже це мій останній чемпіонат світу,

– висловився Роналду.

Крім того, Кріштіану знайшов серед журналістів свого "хейтера". Нападник сконцентрував свою увагу на журналісті Марсело Бехлері зі словами: "Цікаво, що він запитає. Я знаю, що він мене не любить".

У підсумку представник ЗМІ попросив португальця назвати найважчий аспект гри на Мундіалі в 41 рік. Але і на таке доволі нейтральне питання Кріштіану відповів із сарказмом.

Найважче – розмовляти з вами. Особливо з тими, хто мене не любить. А ти один із них, я це знаю. Я не сліпий і бачу постійні напади на мою адресу. Але в цьому немає нічого нового. Я навіть часто дякую за це,

– заявив футболіст.

Зазначимо, що Роналду забив за свою кар'єру чотири голи у ворота збірної Іспанії. Найбільше запам'ятався його хет-трик у ворота "фурії рохи" на ЧС-2018.

Тоді команди розписали нічию 3:3. Також Кріштіану забивав іспанцям у фіналі Ліги націй минулого року. Основний час завершився з рахунком 2:2 і в підсумку португальці здобули трофей в серії пенальті.

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