Правда, "лузитани" справляють доволі посереднє враження на ЧС-2026. В епіцентрі новин залишається головна зірка команди Кріштіану Роналду, повідомляє Record.
До теми Бразилія ганебно вилітає з ЧС-2026: дубль Голанда виводить Норвегію у чвертьфінал
Що казав Роналду?
Форвард Аль-Насра забив три голи, серед яких дубль Узбекистану та точний удар з пенальті проти Хорватії. Тепер же Кріштіану доведеться битися із чинними чемпіонами Європи іспанцями.
Напередодні ключового поєдинку 1/8 фіналу Роналду прийшов на передматчеву пресконференцію. Це спричинило велику увагу з боку журналістів.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Сам же форвард також відзначився неординарними відповідями. Португальця спитали про його відчуття перед грою та заочне протистояння із Ліонелем Мессі.
Головне, що є люди, які нас люблять і яким ми можемо подарувати унікальні моменти. Під час перельоту я побачив стюардесу і одразу зрозумів, що вона аргентинка. Я бачив, як вона на мене подивилася. Вона подивилась на мене і швидко відвела очі. Вони ж мене не люблять. Але моя дружина – аргентинка, тому все добре. Треба насолоджуватися цим на повну, адже це мій останній чемпіонат світу,
– висловився Роналду.
Крім того, Кріштіану знайшов серед журналістів свого "хейтера". Нападник сконцентрував свою увагу на журналісті Марсело Бехлері зі словами: "Цікаво, що він запитає. Я знаю, що він мене не любить".
У підсумку представник ЗМІ попросив португальця назвати найважчий аспект гри на Мундіалі в 41 рік. Але і на таке доволі нейтральне питання Кріштіану відповів із сарказмом.
Найважче – розмовляти з вами. Особливо з тими, хто мене не любить. А ти один із них, я це знаю. Я не сліпий і бачу постійні напади на мою адресу. Але в цьому немає нічого нового. Я навіть часто дякую за це,
– заявив футболіст.
Зазначимо, що Роналду забив за свою кар'єру чотири голи у ворота збірної Іспанії. Найбільше запам'ятався його хет-трик у ворота "фурії рохи" на ЧС-2018.
Тоді команди розписали нічию 3:3. Також Кріштіану забивав іспанцям у фіналі Ліги націй минулого року. Основний час завершився з рахунком 2:2 і в підсумку португальці здобули трофей в серії пенальті.
Як Португалія виступає на ЧС-2026?
- Підопічні Роберто Мартінеса провалили старт Мундіалю. В матчі проти ДР Конго португальці розписали нічию 1:1. В наступному турі "лузітани" відіграли на Узбекистані, вигравши з рахунком 5:0.
- В останньому турі Португалії треба було перемагати Колумбію, щоб посісти перше місце у квартеті. Однак команди розписали нульову нічию.
- Зрештою в 1/16 фіналу Роналду і компанія мали проблеми із хорватами, але вирвали перемогу з рахунком 2:1. Згідно з календарем ЧС-2026, бій проти Іспанії пройде 6 липня в Далласі, початок – о 22:00 за київським часом.