Між собою зійдуться дві топові європейські збірні Португалія та Франція. Зустріч відбудеться у Далласі, початок – 6 липня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як виступає Іспанія?

Чемпіони Європи підходили до старту турніру в якості одного з головних фаворитів. На самому ж турнірі іспанці поки сильно не вражають, але демонструють класні результати.

Єдиною осічкою для команди де ла Фуенте стала нульова нічия в першому турі проти новачка ЧС-2026 Кабо-Верде. Натомість після цього "фурія роха" здобула три "сухі" перемоги із загальним рахунком 8:0.

Таким чином, Іспанія залишається однією з двох збірних (наряду з Мексикою), які ще не пропускали на Мундіалі. Справді, оборона команди де ла Фуенте діє впевнено, при чому в тому числі під час атакувальних дій.

Порро вже забивав Австрії, а Кукурелья в тій же грі віддав два асисти. Головною ударною силою іспанців став Мікель Оярсабаль, якй вже оформив чотири голи.

Ямаль же створює чимало небезпеки, але поки має на своєму рахунку тільки один м'яч. Власне, тепер на "фурію роху" очікує найважчий бій на поточному турнірі.

Що демонструє Португалія?

Португалія поки більше розчаровує своїх фанатів. Лише матч проти скромного Узбекистану видався безпроблемним для "лузітан". У тій грі дублем відзначився Кріштіану Роналду.

В інших же іграх нападник Аль-Насра не вражав, як і більшість інших гравців Португалії. В групі підопічні Роберто Мартінеса розписали нічиї із ДР Конго та Колумбією.

А в 1/16 фіналу португальці ледь не вилетіли від Хорватії. Балканці забили першими, але Роналду швидко зрівняв рахунок з пенальті. В кінці зустрічі підопічні Далича були ближчими до перемоги, але забити переможний м'яч пощастило Гонсалу Рамушу.

Як команди грали між собою?

Власне, Іспанія обіцяє стати надскладним екзаменом для Роналду і компанії. "Фурія роха" виграла 18 очних матчів проти Португалії при 16-ти нічиїх та семи поразках.

Орієнтовні склади команд:

Португалія: Кошта – Канселу, Вейга, Діаш, Мендеш – Вітінья, Жоау Невеш – Нету, Фернандеш, Леау – Роналду.

Іспанія: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Педрі – Баена, Ольмо, Ямаль – Оярсабаль.

Правда, рік тому команди бились у фіналі Ліги націй і тоді підопічні Мартінеса обіграли Іспанію по пенальті. На чемпіонатах світу команди перетинались лише у 2010 та 2018 роках.

Перша зустріч залишилась за "фурією рохою", тоді як вісім років тому команди розписали нічию 3:3 з хет-триком від Роналду. Щодо втрат на звітний матч, то можна згадати лише травмованого іспанця Ніко Вільямса.