Збірна Аргентини розпочала свій шлях у плей-оф з матчу проти головної сенсації турніру Каб-Верде. Африканці вперше пройшли на Мундіаль, але в групі не зазнали жодної поразки, повідомляє 24 Канал.

До теми Мессі та Мбаппе йдуть до цього: хто з футболістів вигравав чемпіонат світу більше одного разу

Як Кабо-Верде встигло запалити?

При цьому підопічні Бубісти навіть примудрились розписати нульову нічию проти чинних чемпіонів Європи Іспанії. Сам вихід у плей-оф вже став проривом для Кабо-Верде.

А тому проти Аргентини африканцям відводили мінімум шансів. Мессі і компанія не помітили суперників у групі, взявши максимум очок проти Алжиру, Австрії та Йорданії.

Саме Ліонель став головною зіркою в цих зустрічах, оформивши шість голів. Це дозволило нападнику стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Проте на чинному Мундіалі після матчу проти Швеції Мессі наздогнав француз Мбаппе, який теж мав шість точних ударів. Тож Лео мав намір повернути собі одноосібне лідерство за підсумком бою з Кабо-Верде.

Аргентина – Кабо-Верде 3:2

Голи: Мессі, 29, Ліс. Мартінес, 92, Боржес, 111 (автогол) – Д. Дуарте, 59, С. Кабрал, 103.

Аргентинці очікувано володіли ініціативою, але не квапились створювати гострі моменти. До першої перерви на водопій був лише один удар в площину.

Це Мессі невдало пробив зі штрафного і Возінья був до цього готовий. До слова, кіпер Кабо-Верде не цурався грати на публіку та двічі на фінті пошив у дурні Лаутаро Мартінеса.

Втім Аргентині і не було потрібно багато моментів, щоб повести в рахунку. Звісно, цей м'яч оформив саме Мессі. Нападник ефектно прийняв м'яч після закидання Лісандро Мартінеса з глибини та пробив над плечем Возіньї з гострого кута.

"Альбіселесте" спокійно тримали гру та не квапились розвивати свій успіх. Натомість Кабо-Верде активніше розпочало другий тайм та змогло приголомшити Еміліано Мартінеса.

Як Кабо-Верде ледь не створило сенсацію?

Спочатку кіпер парирував удар Дероя Дуарте здаля. Але за кілька хвилин Мендеш вивів хавбека африканців на ударну позицію і той з гострого кута пробив влучно з-під Лісандро Мартінеса, зрівнявши рахунок.

Одразу після цього Мессі мав шанс відновити перевагу Аргентини. Лео вискочив сам на сам із Возіньєю, але кіпер зміг парирувати удар нападника. Після цього Ліонель ще кілька разів невдало пробив зі стандарту.

У підсумку Кабо-Верде так і не дозволило аргентинцям пробити Возінью, перевівши зустріч в екстратайми. Але вже на старті додаткового часу Аргентина знову вийшла вперед.

Після подачі з кутового Макаллістер переправив м'яч на Лісандро Мартінеса і той з гострого кута прошив воротаря африканців. Це знову заспокоїло команду Скалоні, але Кабо-Верде знову знайшло, чим відповісти чемпіонам світу.

Перед перервою між екстратаймами Сідні Кабрал хитнув Макаллістера на фланзі та яскравим дальнім пострілом вразив "дев'ятку" воріт Еміліано Мартінеса. Цим "акули" знову змусили своїх фанатів скаженіти від радощів.

Однак дотягнути до серії пенальті кабо-вердійці не зуміли. На 111 хвилині Ромеро пробив головою після подачі Мессі з кутового і Боржес зрізав м'яч у власні ворота. Африканці мали кілька нагод зрівняти рахунок знову, але цього разу Еміліано Мартінес діяв безпомилково.

Огляд матчу Аргентина – Кабо-Верде: дивитися відео на Megogo

Що чекає на Аргентину далі?