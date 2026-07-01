Збірна Аргентини зберігає шанси захистити трофей, який вони виграли у 2022-му. Тоді Мессі і компанія переграли у фіналі Францію в серії пенальті, повідомляє 24 Канал.

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Хто вигравав ЧС кілька разів?

На даний момент лише 21 футболіст в історії змогли виграти два і більше чемпіонатів світу. Серед них чимало бразильців та італійців, які тріумфували на двох Мундіалях поспіль.

"Скуадра Адзурра" вигравала у 1934 та 1938 роках. Бразильці ж вигравали три трофеї з чотирьох можливих у період з 1958 по 1970 роки. Власне, одному гравцю навіть вдалось виграти три чемпіонати світу.

Мова про "короля футболу" Пеле, який грав на переможних турнірах у 1958, 1962 та 1970 роках. Що ж стосується дворазових чемпіонів світу, т їх перелік наступний:

Джузеппе Меацца (Італія) – 1934 , 1938

(Італія) – , Джованні Феррарі (Італія) – 1934 , 1938

(Італія) – , Гвідо Мазетті (Італія) – 1934 , 1938

(Італія) – , Еральдо Монцельо (Італія) – 1934 , 1938

(Італія) – , Маріо Загалло (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Карлос Кастільо (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Зіто (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Нілтон Сантос (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Зозімо (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Пепе (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Гілдералдо Белліні (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Діді (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Гаррінча (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Вава (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Джалма Сантос (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Жилмар дос Сантос (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Мауро де Олівейра (Бразилія) – 1958 , 1962

(Бразилія) – , Даніель Пассарелла (Аргентина) – 1978 , 1986

(Аргентина) – , Кафу (Бразилія) – 1994 , 2002

(Бразилія) – , Роналдо (Бразилія) – 1994, 2002

Востаннє дворазові чемпіони світу з'являлись у 2002 році. Тоді Кубок вдруге підкорився двом бразильцям Кафу та Роналдо, які були в заявці на тріумфальний ЧС у 1994 році.

Правда, обидва тоді не були основними. Кафу на турнірі в США відіграв лише три матчі, причому в основі – лише у фіналі. А "Зубастик" взагалі не зіграв у 1994-му жодного поєдинку.

У кого є шанс вдруге виграти Кубок світу?

Що ж стосується поточного Мундіалю, то вдруге виграти Кубок можуть аж 21 футболіст. Мова про 17 аргентинців та чотирьох французів, які тріумфували на турнірі у 2022 та 2018 роках.

Хто може стати дворазовим чемпіоном світу:

Нголо Канте (Франція)

Люка Ернандес (Франція)

Кіліан Мбаппе (Франція)

Усман Дембеле (Франція)

Еміліано Мартінес (Аргентина)

Херонімо Рульї (Аргентина)

Науель Моліна (Аргентина)

Крістіан Ромеро (Аргентина)

Ніколас Отаменді (Аргентина)

Лісандро Мартінес (Аргентина)

Гонсало Монтьєль (Аргентина)

Ніколас Тальяфіко (Аргентина)

Леандро Паредес (Аргентина)

Есекьєль Паласіос (Аргентина)

Родріго Де Пауль (Аргентина)

Алексіс Макаллістер (Аргентина)

Енцо Фернандес (Аргентина)

Тьяго Альмада (Аргентина)

Ліонель Мессі (Аргентина)

Лаутаро Мартінес (Аргентина)

Хуліан Альварес (Аргентина)

Серед них є і головні зірки чемпіонату світу Ліонель Мессі, Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе. Ще нещодавно шанси стати дворазовим чемпіоном світу мав Мануель Ноєр.

Кіпер Баварії брав трофей у 2014-му та єдиний з тої команди залишився у збірній Німеччини. Проте Бундестім вже залишив ЧС-2026, сенсаційно програвши Парагваю в серії пенальті в 1/16 фіналу.