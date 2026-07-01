Збірна Аргентини зберігає шанси захистити трофей, який вони виграли у 2022-му. Тоді Мессі і компанія переграли у фіналі Францію в серії пенальті, повідомляє 24 Канал.

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Хто вигравав ЧС кілька разів?

На даний момент лише 21 футболіст в історії змогли виграти два і більше чемпіонатів світу. Серед них чимало бразильців та італійців, які тріумфували на двох Мундіалях поспіль.

"Скуадра Адзурра" вигравала у 1934 та 1938 роках. Бразильці ж вигравали три трофеї з чотирьох можливих у період з 1958 по 1970 роки. Власне, одному гравцю навіть вдалось виграти три чемпіонати світу.

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Мова про "короля футболу" Пеле, який грав на переможних турнірах у 1958, 1962 та 1970 роках. Що ж стосується дворазових чемпіонів світу, т їх перелік наступний:

  • Джузеппе Меацца (Італія) – 1934, 1938
  • Джованні Феррарі (Італія) – 1934, 1938
  • Гвідо Мазетті (Італія) – 1934, 1938
  • Еральдо Монцельо (Італія) – 1934, 1938
  • Маріо Загалло (Бразилія) – 1958, 1962
  • Карлос Кастільо (Бразилія) – 1958, 1962
  • Зіто (Бразилія) – 1958, 1962
  • Нілтон Сантос (Бразилія) – 1958, 1962
  • Зозімо (Бразилія) – 1958, 1962
  • Пепе (Бразилія) – 1958, 1962
  • Гілдералдо Белліні (Бразилія) – 1958, 1962
  • Діді (Бразилія) – 1958, 1962
  • Гаррінча (Бразилія) – 1958, 1962
  • Вава (Бразилія) – 1958, 1962
  • Джалма Сантос (Бразилія) – 1958, 1962
  • Жилмар дос Сантос (Бразилія) – 1958, 1962
  • Мауро де Олівейра (Бразилія) – 1958, 1962
  • Даніель Пассарелла (Аргентина) – 1978, 1986
  • Кафу (Бразилія) – 1994, 2002
  • Роналдо (Бразилія) – 1994, 2002

Востаннє дворазові чемпіони світу з'являлись у 2002 році. Тоді Кубок вдруге підкорився двом бразильцям Кафу та Роналдо, які були в заявці на тріумфальний ЧС у 1994 році.

Правда, обидва тоді не були основними. Кафу на турнірі в США відіграв лише три матчі, причому в основі – лише у фіналі. А "Зубастик" взагалі не зіграв у 1994-му жодного поєдинку.

У кого є шанс вдруге виграти Кубок світу?

Що ж стосується поточного Мундіалю, то вдруге виграти Кубок можуть аж 21 футболіст. Мова про 17 аргентинців та чотирьох французів, які тріумфували на турнірі у 2022 та 2018 роках.

Хто може стати дворазовим чемпіоном світу:

  • Нголо Канте (Франція)
  • Люка Ернандес (Франція)
  • Кіліан Мбаппе (Франція)
  • Усман Дембеле (Франція)
  • Еміліано Мартінес (Аргентина)
  • Херонімо Рульї (Аргентина)
  • Науель Моліна (Аргентина)
  • Крістіан Ромеро (Аргентина)
  • Ніколас Отаменді (Аргентина)
  • Лісандро Мартінес (Аргентина)
  • Гонсало Монтьєль (Аргентина)
  • Ніколас Тальяфіко (Аргентина)
  • Леандро Паредес (Аргентина)
  • Есекьєль Паласіос (Аргентина)
  • Родріго Де Пауль (Аргентина)
  • Алексіс Макаллістер (Аргентина)
  • Енцо Фернандес (Аргентина)
  • Тьяго Альмада (Аргентина)
  • Ліонель Мессі (Аргентина)
  • Лаутаро Мартінес (Аргентина)
  • Хуліан Альварес (Аргентина)

Серед них є і головні зірки чемпіонату світу Ліонель Мессі, Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе. Ще нещодавно шанси стати дворазовим чемпіоном світу мав Мануель Ноєр.

Кіпер Баварії брав трофей у 2014-му та єдиний з тої команди залишився у збірній Німеччини. Проте Бундестім вже залишив ЧС-2026, сенсаційно програвши Парагваю в серії пенальті в 1/16 фіналу.