Збірна Аргентини зберігає шанси захистити трофей, який вони виграли у 2022-му. Тоді Мессі і компанія переграли у фіналі Францію в серії пенальті, повідомляє 24 Канал.
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Хто вигравав ЧС кілька разів?
На даний момент лише 21 футболіст в історії змогли виграти два і більше чемпіонатів світу. Серед них чимало бразильців та італійців, які тріумфували на двох Мундіалях поспіль.
"Скуадра Адзурра" вигравала у 1934 та 1938 роках. Бразильці ж вигравали три трофеї з чотирьох можливих у період з 1958 по 1970 роки. Власне, одному гравцю навіть вдалось виграти три чемпіонати світу.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Мова про "короля футболу" Пеле, який грав на переможних турнірах у 1958, 1962 та 1970 роках. Що ж стосується дворазових чемпіонів світу, т їх перелік наступний:
- Джузеппе Меацца (Італія) – 1934, 1938
- Джованні Феррарі (Італія) – 1934, 1938
- Гвідо Мазетті (Італія) – 1934, 1938
- Еральдо Монцельо (Італія) – 1934, 1938
- Маріо Загалло (Бразилія) – 1958, 1962
- Карлос Кастільо (Бразилія) – 1958, 1962
- Зіто (Бразилія) – 1958, 1962
- Нілтон Сантос (Бразилія) – 1958, 1962
- Зозімо (Бразилія) – 1958, 1962
- Пепе (Бразилія) – 1958, 1962
- Гілдералдо Белліні (Бразилія) – 1958, 1962
- Діді (Бразилія) – 1958, 1962
- Гаррінча (Бразилія) – 1958, 1962
- Вава (Бразилія) – 1958, 1962
- Джалма Сантос (Бразилія) – 1958, 1962
- Жилмар дос Сантос (Бразилія) – 1958, 1962
- Мауро де Олівейра (Бразилія) – 1958, 1962
- Даніель Пассарелла (Аргентина) – 1978, 1986
- Кафу (Бразилія) – 1994, 2002
- Роналдо (Бразилія) – 1994, 2002
Востаннє дворазові чемпіони світу з'являлись у 2002 році. Тоді Кубок вдруге підкорився двом бразильцям Кафу та Роналдо, які були в заявці на тріумфальний ЧС у 1994 році.
Правда, обидва тоді не були основними. Кафу на турнірі в США відіграв лише три матчі, причому в основі – лише у фіналі. А "Зубастик" взагалі не зіграв у 1994-му жодного поєдинку.
У кого є шанс вдруге виграти Кубок світу?
Що ж стосується поточного Мундіалю, то вдруге виграти Кубок можуть аж 21 футболіст. Мова про 17 аргентинців та чотирьох французів, які тріумфували на турнірі у 2022 та 2018 роках.
Хто може стати дворазовим чемпіоном світу:
- Нголо Канте (Франція)
- Люка Ернандес (Франція)
- Кіліан Мбаппе (Франція)
- Усман Дембеле (Франція)
- Еміліано Мартінес (Аргентина)
- Херонімо Рульї (Аргентина)
- Науель Моліна (Аргентина)
- Крістіан Ромеро (Аргентина)
- Ніколас Отаменді (Аргентина)
- Лісандро Мартінес (Аргентина)
- Гонсало Монтьєль (Аргентина)
- Ніколас Тальяфіко (Аргентина)
- Леандро Паредес (Аргентина)
- Есекьєль Паласіос (Аргентина)
- Родріго Де Пауль (Аргентина)
- Алексіс Макаллістер (Аргентина)
- Енцо Фернандес (Аргентина)
- Тьяго Альмада (Аргентина)
- Ліонель Мессі (Аргентина)
- Лаутаро Мартінес (Аргентина)
- Хуліан Альварес (Аргентина)
Серед них є і головні зірки чемпіонату світу Ліонель Мессі, Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе. Ще нещодавно шанси стати дворазовим чемпіоном світу мав Мануель Ноєр.
Кіпер Баварії брав трофей у 2014-му та єдиний з тої команди залишився у збірній Німеччини. Проте Бундестім вже залишив ЧС-2026, сенсаційно програвши Парагваю в серії пенальті в 1/16 фіналу.