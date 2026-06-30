Головною зіркою "альбіселесте" залишається форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі. 39-річний футболіст забив вже шість голів на МУндіалі та побив низку рекордів, повідомляє 24 Канал.

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Коли Мессі вперше забив на ЧС?

Саме Мессі наразі лідирує в гонці бомбардирів в історії чемпіонатів світу. Лео почав грати на Мундіалях ще у 2006 році і за цей час встиг наколотити 19 м'ячів.

Щоб відчути, наскільки Ліонель давно забиває на ЧС, достатньо згадати першу "жертву" Мессі. Було це у дебютному матчы на турнірі проти країни, якої вже не існує.

Мова про Сербію і Чорногорію, яка загалом існувала лише три роки – з 2003-го по 2006-ий. Після розвалу Югославії ця команда у 90-ті грала під назвою "Колишня Республіка Югославія".

Ставши вже "Сербією і Чорногорією", команда мала лише два відбіркових цикли. На Євро-2004 вона не потрапила, а ось на Мндіаль в Німеччину змогла кваліфікуватися.

Що сталось із Сербією і Чорногорією?

І вже у першому матчі сербо-чорногорці розгромно влетіли Аргентині з рахунком 0:6. Мессі з'явився на заміну лише на 74-й хвилині, але цього йому вистачило, щоб оформити асист на Креспо та гол з пасу Тевеса.

Як Мессі вперше зіграв на чемпіонаті світу: дивитися відео

На тому ЧС-2006 Аргентина дісталась чвертьфіналу, де по пенальті програла німцям. У свою чергу Сербія і Чорногорія зазнала трьох поразок, а вже після Мундіалю країна знову зазнала розпаду через проголошення Чорногорією незалежності.

Цікаво, що після того голу балканцям Мессі не забивав на Мундіалях аж до 2014 року. Лео "мовчав" сім матчів, але потім "розрядився" чотирма голами в групі з нігерійцями, боснійцями та іранцями.

Найбільш результативним для Ліонеля поки залишається тріумфальний Мундіаль-2022. Тоді аргентинець забив сім голів, в тому числі двічі у фіналі, допомігши Аргентині виграти Кубок світу.

Як Мессі грає на ЧС-2026?