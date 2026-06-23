Звітний Мундіаль аргентинець розпочав так само феєрично. У стартовій грі проти Алжиру Ліонель оформив хет-трик та наздогнав рекордсмена по голах на ЧС Мірослава Клозе, повідомляє Marca.

До теми "Вони допомагають слабшим": тренер збірної Аргентини побачив перевагу для аутсайдерів на ЧС-2026

Як Мессі потішив журналіста?

Але на цьому Мессі не зупинився і запалив у другому турі. Аргентинець став героєм матчу проти Австрії, його дубль приніс Аргентині перемогу з рахунком 2:0.

Після другого м'яча Ліонель відзначився милим епізодом. Аргентинець відсвяткував взяття воріт із першим репортером, який трапився на його шляху.



Мессі відсвяткував гол із репортером / фото Getty Images

Ним виявився аргентинський журналіст TyC Sports Хоакін Бруно. Він стояв біля рекламних щитів, коли Мессі пробігав поруч. Нападник прстягнув журналісту руку і вони привітали один одного із голом.

Він побачив, як я кричу, підбіг та доторкнувся рукою. Не можу в це повірити! Я досі тремчу, це головне фото мого життя. Сказав дружині підготувати особливу рамку для цієї світлини, скільки б вона не коштувала. Хочу дивитися на неї все життя,

– зізнався Хоакін після зустрічі.

Лише після цього Ліонель почав святкувати взяття воріт із партнерами по команді. До слова, після матчу з Австрією Мессі опинився в епіцентрі уваги журналістів та відзначився дивною реплікою.

Як Мессі забив другий гол Австрії: дивитися відео на Megogo

Як Аргентина виступає на Мундіалі?