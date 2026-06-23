Звітний Мундіаль аргентинець розпочав так само феєрично. У стартовій грі проти Алжиру Ліонель оформив хет-трик та наздогнав рекордсмена по голах на ЧС Мірослава Клозе, повідомляє Marca.
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Як Мессі потішив журналіста?
Але на цьому Мессі не зупинився і запалив у другому турі. Аргентинець став героєм матчу проти Австрії, його дубль приніс Аргентині перемогу з рахунком 2:0.
Після другого м'яча Ліонель відзначився милим епізодом. Аргентинець відсвяткував взяття воріт із першим репортером, який трапився на його шляху.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Мессі відсвяткував гол із репортером / фото Getty Images
Ним виявився аргентинський журналіст TyC Sports Хоакін Бруно. Він стояв біля рекламних щитів, коли Мессі пробігав поруч. Нападник прстягнув журналісту руку і вони привітали один одного із голом.
Він побачив, як я кричу, підбіг та доторкнувся рукою. Не можу в це повірити! Я досі тремчу, це головне фото мого життя. Сказав дружині підготувати особливу рамку для цієї світлини, скільки б вона не коштувала. Хочу дивитися на неї все життя,
– зізнався Хоакін після зустрічі.
Лише після цього Ліонель почав святкувати взяття воріт із партнерами по команді. До слова, після матчу з Австрією Мессі опинився в епіцентрі уваги журналістів та відзначився дивною реплікою.
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Як Аргентина виступає на Мундіалі?
- Мессі забив всі п'ять голів Аргентини на цьому чемпіонаті світу та очолив бомбардирський рейтинг турніру. Ба більше, тепер на рахунку Ліонеля аж 18 м'ячів на всіх Мундіалях.
- Це робить його одноосібним рекордсменом у списку голеадорів. Після двох турів Аргентина має у своєму активі шість балів, завдяки чому достроково стала переможцем групи J.
- Згідно з розкладом ЧС-2026, наступний матч підопічні Скалоні зіграють проти Йорданії 28 червня в Далласі, початок – о 05:00 за київським часом. В 1/16 фіналу Аргентина зустрінеться із віцечемпіоном групи H.