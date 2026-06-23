Після перемоги над Австрією капітан аргентинців традиційно вирушив до представників медіа. Однак цього разу кількість охочих поспілкуватися з легендарним футболістом виявилася настільки великою, що він не зміг стримати емоцій, передає Sudanalytics.

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Що здивувало Мессі?

У матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 Аргентина здобула перемогу над Австрією завдяки дублю Ліонеля Мессі. Після гри форвард опинився в центрі уваги представників преси.

Побачивши натовп журналістів, які чекали на його коментарі, аргентинець жартома заявив: "Схоже, ми так ніколи не закінчимо...".

Коли один із присутніх зауважив, що людям просто подобається з ним спілкуватися, Мессі відповів із усмішкою:

Усі хочуть підійти окремо, розумієш? І доводиться зупинятися 500 разів,

– додав Лео.

Черговий рекорд легенди

Поєдинок проти Австрії став особливим для Мессі не лише через увагу медіа. Завдяки дублю у цьому матчі він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши вже 18 голів.

Саме тому інтерес журналістів до капітана чинних чемпіонів світу після фінального свистка був цілком очікуваним.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Австрією Аргентина достроково виграла групу і вийшла до 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.