Понад двогодинна пауза через негоду під час поєдинку Франції та Іраку подарувала вболівальникам несподіване видовище. Поки працівники стадіону боролися з наслідками потужної зливи, до процесу долучився й головна зірка французької збірної, повідомляє Le Parisien.

Як Мбаппе керував працівниками стадіону?

Матч другого туру чемпіонату світу-2026 між Францією та Іраком у Філадельфії було перервано більш ніж на дві години через сильний дощ. Після завершення негоди персонал арени розпочав прибирання води, яка накопичилася на газоні.

Саме тоді в об'єктиви камер потрапив Кіліан Мбаппе. Нападник активно спілкувався з працівниками стадіону, показував найбільш підтоплені ділянки та пояснював, де ще необхідно попрацювати.

Відео миттєво стало вірусним у соцмережах. Уболівальники назвали француза "найдорожчим співробітником стадіону в історії футболу". Дехто навіть припустив, що після ролі капітана збірної Мбаппе вирішив освоїти й нову професію.

Мем про "диктатора" отримав нове життя

Особливої популярності набули жарти про так званого "диктатора Мбаппе" – мем, який уже кілька років використовується футбольними фанатами. У соцмережах іронізували, що форвард тепер керує не лише партнерами по команді та тренерським штабом, а й персоналом стадіону.

Втім, після матчу сам футболіст пояснив свої дії цілком раціональними причинами. За словами Мбаппе, одна половина поля залишалася значно більш затопленою, ніж інша, що могло створити несправедливі умови для команд.

Француз наголосив, що не висловлював претензій працівникам арени, а лише звернув увагу на необхідність однаково ретельно підготувати обидві частини поля. Саме тому він вирішив втрутитися у процес, аби після відновлення гри жодна зі сторін не отримала перевагу через стан газону.

Нагадаємо, у матчі з Іраком Мбаппе відзначився дублем та допоміг Франції перемогти 3:0.

Кіліан також продовжує гонитву за Ліонелем Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. Француз забив вже 16 голів – у Мессі на два більше.