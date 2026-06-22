Спекотна погода стала однією з головних тем мундіалю в США, Канаді та Мексиці. Через високі температури ФІФА дозволила обов'язкові паузи на водопій, однак не всі тренери задоволені таким рішенням, пише L'Equipe.

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Чим незадоволений Скалоні?

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився своєю думкою щодо нововведення на чемпіонаті світу-2026. За словами наставника чинних чемпіонів світу, додаткові зупинки під час гри суттєво впливають на перебіг поєдинків.

Скалоні наголосив, що груповий етап Мундіалю завжди був непростим випробуванням, а висока температура лише ускладнює завдання для футболістів. Водночас паузи на водопій, на його переконання, дають можливість менш сильним командам перепочити та відновити сили.

Аргентинський фахівець зазначив, що через такі зупинки тренери фактично отримали додаткову можливість коригувати тактику просто під час матчу, а не чекати перерви між таймами.

Аргентина готується до другого матчу на Мундіалі

Скалоні визнав, що командам доведеться адаптуватися до нових умов турніру. Він підкреслив, що тренерський штаб уже намагається максимально використовувати паузи для аналізу гри та оперативного внесення змін.

На думку наставника "альбіселесте", з часом футболісти й тренери звикнуть до такого формату, хоча він і не вважає його цілком нормальним для чемпіонату світу.

Свій наступний матч на ЧС-2026 збірна Аргентини проведе сьогодні о 20:00 за київським часом. Суперником команди Ліонеля Скалоні стане збірна Австрії у другому турі групового етапу турніру.