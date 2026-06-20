Обов'язкові паузи на водопій під час матчів мундіалю викликали чимало дискусій серед уболівальників. Однак для телевізійних компаній ці короткі зупинки гри відкрили нові можливості для рекордних рекламних доходів, повідомляє BBC.

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Як телеканал заробить 250 мільйонів?

Під час чемпіонату світу-2026 ФІФА запровадила обов'язкові трихвилинні паузи на водопій у середині кожного тайму. Більшість телевізійних мовників використовують цей час для показу рекламних роликів.

За регламентом реклама може розпочинатися через 20 секунд після свистка арбітра та завершуватися за 30 секунд до поновлення гри. Таким чином, під час кожного матчу телеканали отримують можливість показати до восьми рекламних роликів тривалістю 30 секунд.

Відомо, що американський телеканал Fox Sports продає такий рекламний слот у середньому за 200–300 тисяч доларів. Під час матчів збірної США та вирішальних стадій турніру вартість реклами може сягати 750 тисяч доларів за пів хвилини ефіру.

Загалом за весь турнір мовник отримає можливість продати понад 800 рекламних слотів. За попередніми підрахунками, це принесе Fox Sports понад 250 мільйонів доларів доходу.

ФІФА поки не заробляє, але готує ґрунт на майбутнє

Експерти зазначають, що подібна практика застосовується не лише у США. Рекламу під час пауз на водопій також транслюють у Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Китаї, Японії, Індії, Австралії та низці інших країн.

У світовому масштабі загальний дохід телекомпаній від таких рекламних вставок може перевищити один мільярд доларів. Водночас сама ФІФА наразі не отримує прямого прибутку від цих пауз, оскільки продажем рекламного часу займаються місцеві мовники.

Цікаво, що не всі телеканали скористалися можливістю додаткового заробітку. У Великій Британії BBC взагалі не транслює рекламу, а ITV обмежена суворими нормами рекламного часу. Від показу роликів під час пауз також відмовився американський іспаномовний телеканал Telemundo.

Втім, якщо практика водних перерв збережеться на наступних чемпіонатах світу, це може підвищити вартість телевізійних прав. У такому випадку ФІФА також отримає свою частку від нового рекламного буму.