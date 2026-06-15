Фінал чемпіонату світу-2026 ризикує запам'ятатися не лише футболом. У центрі уваги може опинитися президент США Дональд Трамп, якому ФІФА готова надати особливі привілеї під час нагородження переможців, повідомляє talkSport.

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Що дозволять Трампу?

Президент США отримає право особисто вручити Кубок світу капітану команди-переможниці після фінального матчу турніру. Це стане відходом від традиційної процедури ФІФА, за якою трофей зазвичай встановлюють на спеціальний постамент, а футболісти самостійно його підіймають над головою.

Ба більше, джерела стверджують, що Трамп може залишитися на сцені під час святкування чемпіонів. Остаточне рішення нібито залишили за самим американським президентом та президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

ФІФА вже мала подібний досвід із президентом США

Схожа ситуація виникла після фіналу клубного чемпіонату світу, коли Трамп несподівано залишився поруч із футболістами під час вручення трофея. Тоді його присутність викликала здивування серед гравців, а кадри швидко стали вірусними у соцмережах.

Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться 19 липня на стадіоні МетЛайф у штаті Нью-Джерсі. Очікується, що Трамп відвідає вирішальний матч і матиме одну з ключових ролей у церемонії нагородження переможців.