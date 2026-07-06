Збірна Бразилії вийшла на одну з "темних конячок" Мундіалю в особі Норвегії. Для "селесао" цей матч був питанням "життя та смерті", повідомляє 24 Канал.

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Як Бразилія не вражала?

Від команди Карло Анчелотті чекають мінімум виходу до півфіналу після 24-х років без Кубка світу. Але на цьому Мундіалі бразильці виглядають доволі посередньо.

Вінісіус і компанія змогли без проблем впоратися із Гаїті та Шотландією (двічі по 3:0). А ось проти міцних Марокко та Японії "селесао" мали проблеми.

З африканцями була зафіксована нічия, тоді як азійцям вдалось забити переможний м'яч лише у компенсований час. Норвегія ж також мала проблеми із Сенегалом та Кот-д'Івуаром, але зрештою перемоги були здобуті.

Звітна зустріч подавалась ще й під призмою дуелі Голанда проти Вінісіуса. Саме ці два гравці і стали головною ударною силою команд, оформивши 5 та 4 голи відповідно.

Бразилія – Норвегія 1:2

Голи: Неймар, 90+10 (пен) – Голанд, 79, 90.

Норвежці ж діяли доволі впевнено з перших хвилин, проте нерідко потрапляли на неприємні контратаки. Першою взагалі огла забити Бразилія, яка заробила пенальті на 14-й хвилині.

Аєр скосив у власному майданчику Кунью. Цікаво, що до позначки підійшов не Вінісіус, а Гімараес і це зіграло проти бразильців. Нюлан зумів парирувати удар від хавбека Ньюкасла.

До перерви норвежці володіли ініціативою, але за кількістю гострих моментів не переважали команду Анчелотті. На нереалізований пенальті Гімараеса сейвом відповів Аліссон після пострілку Едегора.

Також непогані моменти мали Голанд та Вінісіус, але їх постріли були слабенькі. Натомість у другому таймі моменти Бразилії стали більш гострими.

Нюлан двічі врятував Норвегію після ударів Куньї та Раяна. Мав супермомент Ендрік, який вийшов на заміну. Форварда Реала сам на сам із кіпером вивів Вінісіус, але хлопець не зміг точно пробити.

Як Голанд прибив бразильців?

У Норвегії найбільш активним був Едегор, але його встигали накривати захисники. Голанд же міг забивати після прострілу Шелдерупа, але не встиг замкнути пас.

Загалом Ерлінг діяв доволі пасивно та нечасто зустрічався із м'ячем. Але все ж свого моменту гравець дочекався на 80-й хвилині. Нападник відгукнувся на навіс з флангу, випередив Магальяеса та головою пробив Аліссона.

Бразилія кинулась в атаку, а на заміну вийшов навіть Неймар. Проте єдиний гострий момент "селесао" в кінці матчу був у Каземіро, який не влучив у ворота з гострого кута.

Натомість на 90-й хвилині Голанд остаточно нокаутував команду Анчелотті. Отримавши м'яч перед карним майданчиком, Ерлінг з місця надіслав м'яч у дальній нижній кут воріт південноамериканців.

Шансів відігратися у "селесао" вже не було. Але доля подарувала бразильцям гол престижу. На останній хвилині Естігор заїхав ліктем в голову Каземіро у своєму майданчику.

Суддя призначив пенальті, який зміг реалізувати Неймар. Це 80-й гол нападника за збірну та дев'ятий – саме на чемпіонатах світу. Проте часу на те, щоб вирвати нічию, у Бразилії не було.

Що означає перемога Норвегії?