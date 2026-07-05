Напружений поєдинок між Францією та Парагваєм завершився не лише мінімальною перемогою "синіх", а й конфліктом за участю їхнього капітана. Поведінка Мбаппе після фінального свистка та один із його емоційних епізодів під час гри активно обговорюються у соцмережах, передає 24 Канал.

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Що відбулося після матчу?

Збірна Франції здолала Парагвай з рахунком 1:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Єдиний гол у зустрічі на 70-й хвилині з пенальті забив нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе.

Після фінального свистка французький капітан не приховував емоцій через вихід своєї команди до наступного раунду. На одному з відео, яке швидко поширилося в мережі, видно, як Мбаппе опинився поруч із захисником збірної Парагваю Хуніором Алонсо та почав демонстративно святкувати перемогу просто перед його обличчям.

Парагвайський футболіст щось сказав супернику, однак Мбаппе не став відповідати словами. Він лише продовжив святкування, після чого команди розійшлися.

Конфлікт між футболістами почався ще під час матчу

Як з'ясувалося, напруження між Мбаппе та Алонсо виникло ще в першому таймі. Після одного з ігрових епізодів за участю футболістів збірної Парагваю француз емоційно відреагував на ситуацію.

За інформацією аргентинських ЗМІ, Мбаппе вигукнув у бік Алонсо фразу "La concha tu madre" – грубе іспанське лайливе висловлювання, яке використовується як образа та не має коректного дослівного відповідника українською мовою.

Після матчу інцидент отримав новий розвиток: святкування француза перед Алонсо багато вболівальників сприйняли як продовження їхньої особистої суперечки. Самі футболісти поки що публічно не коментували конфлікт.