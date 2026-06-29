Переможець групи F збірна Нідерландів зійдеться із півфіналістом минулого ЧС Марокко. Гра відбудеться в мексиканському Монтерреї, початок – о 04:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як запалювали Нідерланди?

Обидві збірні продемонстрували яскравий футбол на груповій стадії. Нідерландці забили аж десять голів у трьох матчах, взявши в них сім залікових очок.

Лише Японія змогла дати бій підопічним Кумана та вирвала нічию в кінці зустрічі. А ось Швеція та Туніс безальтернативно програли нідерландцям.

Несподівано головною ударною силою в цих зустрічах став Браян Броббі з трьома м'ячами. Таким чином, Нідерланди стали всерйоз розглядати претендентом на півфінал чи навіть фінал.

Але сітка для "ораньє" випала непростою. Вже у першому раунді Нідерланди зійдуться із формальним переможцем Кубка Африки Марокко. А із чвертьфіналу на "помаранчевих" очікують Іспанія, Франція, Німеччина чи Португалія.

Що продемонструвало Марокко?

Проте для початку Нідерландам треба здолати "левів Атласу". Марокко на груповій стадії також взяло сім балів, але через гіршу різницю м'ячів опинилися позаду Бразилії.

Як раз із "селесао" марокканці видали найкращий свій матч в групі. Марокко грало краще та могло брати перемогу. але неймовірні дії Вінісіуса витягнули для південноамериканців нічию.

В наступних двох матчах африканці обіграли Шотландію та Гаїті, але вже не виглядали такими еектними. Тріумф над "тартановими" вийшов робочим та мінімальним (1:0).

А проти Гаїті африканці ледь не втратили очки, але все ж в кінці матчі вирвали перемогу. Шикарно продемонстрував себе нападник Ісмаель Сайбарі, який забив у всіх трьох матчах.

Що може завадити Нідерландам?

До очної битви в 1/16 фіналу команди підходять без кадрових втрат. Однак Нідерланди може підкосити трагедія в сім'ї Коді Гакпо. Лідер нападу "помаранчевих" втратив дитину під час вагітності своєї дівчини.

Орієнтовні склади команд:

Нідерланди: Вербрюгген – Думфріс, ван Дейк, ван Геке, ван де Вен – Гравенберх, Де Йонг, Рейндерс – Мален, Броббі, Гакпо.

Марокко: Буну – Хакімі, Діоп, Ріяд, Мазрауї – Ель-Айнауї, Буадді – Ель Ханнусс, Унахі, Браїм Діас – Сайбарі.

Свого часу у Нідерландів була подібна історія, коли перед чвертьфіналом Євро-2008 у захисника "ораньє" Халіда Буларуза померла дитина. Після цього попри статус фаворита "ораньє" сенсаційно програли Росії.

Зрештою фанати Нідерландів сподіваються, що цього разу подібна історія не вплине на команду. Принаймні, сам Гакпо залишився в розташуванні збірної та готовий до бою з Марокко. Переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє із Канадою.