Тепер підопічні Кумана готуються до плей-оф, де будь-яка помилка може коштувати вильоту. Напередодні важливих матчів в стані "ораньє" сталась прикра подія, повідомляє BBC.

До теми Фанати збірної Колумбії хотіли принизити Роналду після матчу ЧС-2026

Що сталось у Гакпо?

У лідера нападу Нідерландів Коді Гакпо сталась сімейна трагедія. У себе в інстаграмі форвард Ліверпуля розповів, що вони з дружиною втратили дитину.

Дівчина футболіста Ноа ван дер Бій зробила пост у себе на сторінці знімком, де, ймовірно, фігурує їх малюк. Вона написала, що хлопчик помер під час вагітності.

З розбитими серцями ми ділимося спустошливою новиною. Наш маленький син помер під час вагітності. Дякуємо вам за любов і підтримку,

– пише дівчина Гакпо.

Відомо, що пара збиралась назвати хлопчик Елайджею. Він мав стати другою дитиною в сім'ї Гакпо, тоді як перший їх син народився у 2024 році.

Через цю новину участь Гакпо у матчі 1/16 фіналу була під питанням. Проте нідерландець залишився з командою та готується до бою проти збірної Марокко. Гра в Монтерреї відбудеться 30 червня, початок – о 04:00 за київським часом.

Що відомо про Коді Гакпо?