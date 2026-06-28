Тепер підопічні Кумана готуються до плей-оф, де будь-яка помилка може коштувати вильоту. Напередодні важливих матчів в стані "ораньє" сталась прикра подія, повідомляє BBC.
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Що сталось у Гакпо?
У лідера нападу Нідерландів Коді Гакпо сталась сімейна трагедія. У себе в інстаграмі форвард Ліверпуля розповів, що вони з дружиною втратили дитину.
Дівчина футболіста Ноа ван дер Бій зробила пост у себе на сторінці знімком, де, ймовірно, фігурує їх малюк. Вона написала, що хлопчик помер під час вагітності.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
З розбитими серцями ми ділимося спустошливою новиною. Наш маленький син помер під час вагітності. Дякуємо вам за любов і підтримку,
– пише дівчина Гакпо.
Відомо, що пара збиралась назвати хлопчик Елайджею. Він мав стати другою дитиною в сім'ї Гакпо, тоді як перший їх син народився у 2024 році.
Через цю новину участь Гакпо у матчі 1/16 фіналу була під питанням. Проте нідерландець залишився з командою та готується до бою проти збірної Марокко. Гра в Монтерреї відбудеться 30 червня, початок – о 04:00 за київським часом.
Що відомо про Коді Гакпо?
- Коді є вихованцем ПСВ, за який пограв з 2018 по 2023 роки. За цей час гравець забив 56 голів у 159 матчах та здобув чотири трофеї.
- У 2023 році Гакпо перебрався в Ліверпуль за 42 мільйони євро. В англійській команді нідерландець оформив 50 м'ячів у 180-ти іграх, вигравши АПЛ у 2025-му.