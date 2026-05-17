Цього разу на Мундіаль поїдуть чимало молодих тренерів, яким менше 55 років. Одному з наставників буде лише 38 років, повідомляє 24 Канал.

Хто є найстаршим тренером?

Мова про Юліана Нагельсманна, який вже майже три роки керує збірною Німеччини. Натомість п'ять коучів поїдуть на Мундіаль у віці 70 і більше років.

Рекордсменом серед них міг би бути вже покійний Мірча Луческу. Проте екстренеру Шахтаря трохи не вистачило, щоб вивести Румунію на чемпіонат світу.

Таким чином, найстаршим тренером на ЧС-2026 стане нідерландець Дік Адвокат. Спеціаліст вивів на Мундіаль сенсаційну збірну Кюрасао, але потім залишив команду через сімейні проблеми.

Проте Діку вдалось владнати складну ситуацію і за місяць до турніру він повернувся до роботи. Наставнику Кюрасао наразі 78 років і він стане навіть найстаршим коучем в історії Мундіалів.

До цього рекорд належав Отто Рехагелю, який повіз Грецію на ЧС-2010 у віці 71 року. У такому ж віці на чемпіонат світу возили збірні Оскар Табарес (Уругвай у 2018-му) та Луї ван Гаал (Нідерланди у 2022-му).

Ба більше, на ЧС-2026 ще троє тренерів перевершать нещодавніх рекордсменів. У віці 74 років на турнір завітають Мірослав Коубек з Чехії та Уго Броос з ПАР.

Топ-5 найстарших тренерів на ЧС-2026:

Дік Адвокат (Кюрасао) – 78 років Мірослав Коубек (Чехія) – 74 роки Уго Броос (ПАР) – 74 роки Карлуш Кейруш (Гана) – 73 роки Марсело Б'єлса (Уругвай) – 70 років

Хто зі старих тренерів повертається на ЧС?

Також за кілька місяців до турніру несподівано знайшов роботу відомий португалець Карлуш Кейруш. 73-річний ексасистент сера Алекса Фергюсона не зміг вивести на Мундіаль збірну Оману, але у квітні його запросила до себе збірна Гани.

Топ-п'ятірку закриває легендарний Марсело Б'єлса, якому дали прізвисько "Божевільний" через його експресивну поведінку на тренерській лаві та в роздягальні.

Аргентинець ще у 2002-му році возив свою рідну збірну на Мундіаль. Тепер же Б'єлсі довірили збірну Уругваю, яка переживає зміну поколінь. За "чарруа" вже не виступають Луїс Суарес, Дієго Годін, Едінсон Кавані, Фернандо Муслера та Мартін Касерес.