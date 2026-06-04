Серед них є і відомі селебрітіс зі світу кіно, які піаряться на чемпіонаті світу. Однією із них стала відома бразильська модель Керолай Чавес, повідомляє дівчина у себе в соцмережі X.
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Як Керолай Чавес підтримала бразильців?
25-річна дівчина є ведуча інформаційного видання SBT. Проте найбільше Чавес стала відомою в ролі акторки дорослого кіно. Керолай не соромиться публікувати відверті фото та відео в соцмережах.
Тепер же вона вирішала долучити свою епатажність до чемпіонату світу. Дівчина створила оригінальну "сукню", яку зробила з наліпок відомої марки Panini.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Керолай Чавес потішила "футбольним одягом" з наліпок / фото з соцмережі X акторки
Чавес обліпила своє тіло наліпками, які тим не менше підкреслили її відвертість. Особливо фанатів повеселили наліпки Мессі та Роналду, які акторка розташувала прямо у себе на грудях.
Для Мессі та Роналду дівчина знайшла особливе місце / фото з соцмережі X Керолай Чавес
Керолай заявила, що своїм вчинком хоче надихати та підбадьорювати гравців її рідної збірної Бразилії. Цікаво, що свого часу дівчина працювала у супермаркеті, звідки її вигнали за відвертий одяг.
Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?
- Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.
- Втім "селесао" не вразили у відборі на Мундіаль, посівши лише п'яте місце у відбірковій таблиці. Кваліфікацію команда починала ще під керівництвом Доріваля Жуніора, а вже влітку 2025-го її очолив Карло Анчелотті.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).