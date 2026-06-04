Серед них є і відомі селебрітіс зі світу кіно, які піаряться на чемпіонаті світу. Однією із них стала відома бразильська модель Керолай Чавес, повідомляє дівчина у себе в соцмережі X.

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Як Керолай Чавес підтримала бразильців?

25-річна дівчина є ведуча інформаційного видання SBT. Проте найбільше Чавес стала відомою в ролі акторки дорослого кіно. Керолай не соромиться публікувати відверті фото та відео в соцмережах.

Тепер же вона вирішала долучити свою епатажність до чемпіонату світу. Дівчина створила оригінальну "сукню", яку зробила з наліпок відомої марки Panini.

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Керолай Чавес потішила "футбольним одягом" з наліпок / фото з соцмережі X акторки

Чавес обліпила своє тіло наліпками, які тим не менше підкреслили її відвертість. Особливо фанатів повеселили наліпки Мессі та Роналду, які акторка розташувала прямо у себе на грудях.



Для Мессі та Роналду дівчина знайшла особливе місце / фото з соцмережі X Керолай Чавес

Керолай заявила, що своїм вчинком хоче надихати та підбадьорювати гравців її рідної збірної Бразилії. Цікаво, що свого часу дівчина працювала у супермаркеті, звідки її вигнали за відвертий одяг.

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