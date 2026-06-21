На жаль. серед учасників турніру немає збірної України. Наша команда була за два кроки від проходу на Мундіаль, але вилетіла на стадії плей-оф відбору, повідомляє 24 Канал.

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Чому Україна не вийшла на ЧС-2026?

Кривдником команди Сергія Реброва стала Швеція, яка у березні перемогла з рахунком 3:1. Зрештою підопічні Поттера ще й прибили поляків у фіналі "стиків" та поїхали на Мундіаль. Ходить думка, що Україні не пощастило із жеребом і наш суперник виявився занадто сильним.

Проте за всю історію збірна України вісім раз брала участь у відборах і лише разі нашій команді вдалось подолати кваліфікацію. Сталось це у 2006 році, коли "синьо-жовті" дістались чвертьфіналу Мундіалю.

В інших семи випадках Україна провалювала кваліфікацію, причому у шести з них – на стадії стикових матчів. Згадаймо, від кого збірна вилітала та як склалась доля наших кривдників на ЧС.

Хорватія (ЧС-1998) – третє місце

Вперше на Мундіаль наша команда могла поїхати лише у 1998-му. Тоді "синьо-жовті" пройшли у плей-оф, де птрапили на таких же "дебютантів" в особі Хорватії.

"Картаті" не без проблем, але взяли гору над Україною – 2:0 вдома та 1:1 у Києві. А на самому Мундіалі у Франції балканці запалили, дійшовши аж до бронзових нагород.

В групі хорвати обіграли Японію та Ямайку, але пропустили на першу сходинку Аргентину. А ось у плей-оф підопічні Блажевича шокували, обігравши не тільки Румунію (1:0).

У чвертьфіналі "картаті" вибили чинних на тй момент чемпіонів Європи Німеччина аж з рахунком 3:0. Зрештою у півфіналі Шукер та компанія в гідному бою поступились Франції (1:2). Але у "бронзовому" фіналі балканці знову здивували, перемігши Нідерланди.

Німеччина (ЧС-2002) – фінал

Потрапляння на Німеччину у стикових матчах сприймалось майже як вирок для збірної України. Так воно і вийшло. Попри нічию у Києві (1:1), на виїзді підопічні Лобановського нічого не змогли протиставити Бундестім (1:4).

У підсумку на самому чемпіонаті світу-2002 Німеччина довела свій статус гранда. В групі підопічні Феллера взяли 7 очок проти Ірландії, Камеруну та Саудівської Аравії. Причому останніх Бундестім принизив 8:0.

У плей-оф же німці здобули три поспіль перемоги по 1:0 проти Парагваю, США та Південної Кореї. Таким чином, кривдники України дістались аж фіналу чемпіонату світу, де поступились Бразилії 0:2 через дубль неймовірного Роналдо.

Як Німеччина програла Бразилії у фіналі ЧС-2002: дивитися відео

Греція (ЧС-2010) – груповий раунд

А ось у 2010-му Україні не варто було жалітися на жереб у "стиках". Підопічні Михайличенка отримали в суперники посередню Грецію, але самі при цьому не виступили краще за суперника.

На виїзді була нульова нічия, а у Донецьку тріумфувала команда Рехагеля лише з рахунком 1:0. Для греків це був лише другий Мундіаль і на ньому команда виступила невдало.

У групі із Аргентиною, Південною Кореєю та Нігерією чемпіони Європи-2004 посіли третє місце. Єдиною світлою плямою для "еллінів" стала вольова перемога над африканцями (2:1). Проти корейців та аргентинців шансів було мало.

Франція (ЧС-2014) – чвертьфінал

І знову збірна України могла жалітися на жахливий жереб, який у плей-оф "підкинув" грізну Францію. Причому підопічні Фоменка були близькими до сенсації, здобувши перемогу в Києві з рахунком 2:0.

Огляд переможного матчу України проти Франції: дивитися відео

Але в Парижі "Ле Бле" здійснили камбек (3:0) та залишили нашу команду без квитків у Бразилію. Сама ж Франція виступила на ЧС-2014 не ганебно, але без феєрії. Підопічні Дешама взяли 7 балів у квартеті зі Швейцарією, Еквадором та Гондурасом.

Посівши перше місце, Франція потрапила на Нігерію, яу переграла з рахунком 2:0. Проте далі на шляху "Ле Бле" були майбутні чемпіони світу німці. У чвертьфіналі і завершився шлях наших кривдників – 0:1 з раннім голом Хуммельса.

Ісландія (ЧС-2018) – груповий раунд

Відбір на ЧС-2018 був найгіршим для нашої збірної, адже підопічним Шевченка не вдалось вийти навіть у плей-оф. Наша команда стала третьою у групі, де перше місце посіла сенсаційна Ісландія.

На відміну від проривного Євро-2016, скандинавам не вдалось запалити на Мундіалі. Ісландці стартували із несподіваної нічиєї проти Аргентини (1:1), але після цього програли Нігерії та Хорватії та поїхали додому із одним балом.

Хорватія (ЧС-2018) – фінал

Власне, хорвати і були нашими другими кривдниками у відбірковій групі. "Картаті" посіли друге місце та потрапили у плей-оф кваліфікації, де без проблем впорались із Грецією.

Як вже стало зрозуміло, на ЧС-2018 підопічні Далича знову опинились у групі із Ісландією, а також Аргентиною та Нігерією. Саме з цього моменту і почався дивовижний прорив балканців.

У групі Хорватія набрала максимум очок, розгромивши при цьому Аргентину з рахунком 3:0. У плей-оф "картаті" по пенальті проходили Данію та Росію, а у півфіналі замахнулись на ще одну сенсацію.

Підопічні Далича не пустили у фінал грізних англійців, забивши переможний гол в екстратаймах (2:1). На жаль, на вирішальний матч сил у "картатих" не вистачило. Хорватія поступилась Франції, але срібні медалі все одно стали гучним досягненням для них.

Як Хорватія програла у фіналі ЧС-2018: дивитися відео

Вельс (ЧС-2022) – груповий раунд

Дуже прикро завершився для України відбір на минулий Мундіаль. Наша команда вийшла в стикові матчі, де грала на фоні початку повномасштабної війни проти Росії.

І у півфіналі підопічні Петракова дали емоційний поштовх для фанатів, розібравшись із Шотландією 3:1. Суперник по фіналу плей-оф Вельс не виглядав грізни суперником. Принаймні, вважався андердогом у нашій парі.

Як Україна вилетіла від Вельсу: дивитися відео

Проте "дракони" зіграли надійно в обороні та зуміли забити один м'яч через де-факто автогол Ярмоленка (пізніше його переписали на Бейла). Ще прикріше від цього вильоту було через те, що група Вельсу на Мундіалі була не надто складною.

У квартеті фігурували англійці, але зі США та Іраном Україна мала всі шанси боротися на рівних. Що ж стосується Бейла та компанії, то вони цю конкуренцію провалили. Після нічиєї з американцями Вельс програв на останніх хвилинах Ірану (0:2) та розгромно поступився Англії (0:3). Як наслідок – останнє місце.

Швеція (ЧС-2026)

І ось тепер в ролі кривдника України на чемпіонат світу відправилась Швеція. Команда Поттера запалила у першому турі, розгромивши розібраний Туніс з рахунком 5:1 із двома суперголами від Аярі. Але другий тур опустив скандинавів на землю.

Огляд матчу Швеція – Туніс: дивитися відео на Megogo

Шведи зазнали ніщивної поразки від Нідерландів, причому із аналогічним рахунком (1:5). Тепер же для "Тре Круннур" вирішальним буде матч проти Японії в останньому турі. Навіть нічия має вивести підопічних Поттера в наступну стадію, але чи вдасться збірній дійти далеко у плей-оф? Покаже лише час.

Огляд матчу Нідерланди – Швеція: дивитися відео на Megogo