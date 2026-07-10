Чинні чемпіони Європи Іспанія поміряється силами зі збірною Бельгії. Зустріч відбудеться у Лос-Анджелесі, початок – 10 липня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як виступає Іспанія?

Підопічні де ла Фуенте справляють доволі непогане враження на цьому Мундіалі. "Фурія роха" стартувала із провалу в матчі проти Кабо-Верде, розписавши нульову нічию із дебютантом турніру.

Проте в наступних матчах Іспанія поступово набирала форму. Спочатку піренейці розгромили Саудівську Аравію (4:0) та мінімально здолали уругвайців.

А вже у плей-оф підопічні де ла Фуенте переграли Австрію та вирвали перемогу над Португалією у компенсований час. Головною фішкою іспанців стала впевнена гра в захисті, оскільки команда не пропустила жодного голу на турнірі.

Чого чекати від Бельгії?

Тепер же Іспанії залишився всього один крок до півфіналу, де команда не була з 2010 року. На їх шляху планує стати Бельгія, яка також набирає форму з кожним матчем.

Підопічні Гарсії стартували із двох невиразних нічиїх проти Єгипту та Ірану. Але після цього "червоні дияволи" розгромили Нову Зеландію та вийшли у плей-оф.

Там бельгійці подарували фанатам яскравий камбек у зустрічі із Сенегалом, відігравшись із 0:2 на 3:2. А після цього "дияволи" ще й розгромили господарів турніру США з рахунком 4:1.

Який кадровий стан команд?

Тож до бою із Іспанією підопічні Гарсії підходять в оптимальних кондиціях. Що цікаво, гра команди стала більш яскравою, коли тренер посадив на лаву визнаних ветеранів Де Брюйне та Лукаку.

Орієнтовні склади команд:

Іспанія: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Педрі, Ольмо – Баена, Оярсабаль, Ямаль.

Бельгія: Куртуа – Кастань, Мехеле, Нгой, Де Куйпер – Ванакен, Тілеманс – Троссар, Салемакерс, Доку – Де Кетеларе.

У звітній зустрічі Руді Гарсія не зможе розраховувати на опорника Онана, який порвав "хрести" та надовго вилетів. Іспанія все так само гратиме без Ніко Вільямса, якого на цьому турнірі замінює Алекс Баена.

Переможець пари Іспанія – Бельгія вийде у півфінал на Францію, яка за день до цього здолала Марокко. Згідно з календарем ЧС-2026, зустріч відбудеться 14 липня в Лос-Анджелесі о 22:00 за київським часом.