Збірна Іспанії отримала непростого опонента вже на другій стадії плей-оф. Суперником чинних чемпіонів Європи стала команда Португалії, повідомляє 24 Канал.

До теми Знайшов хейтера і висміяв стюардесу: Роналду видав гарячий спіч перед грою з Іспанією на ЧС-2026

Як команди дійшли до 1/8 фіналу?

Команда Луїса де ла Фуенте непогано долає турнірну дистанцію, хоча вау-ефекту, як це було на Євро-2024, не виникає. У першому турі Іспанія примудрилась розписати нульову нічию із новачком турніру Кабо-Верде.

Проте після цього "фурія роха" без проблем перемогла Саудівську Аравію, Уругвай та у плей-оф – Австрію. Причому в усіх цих іграх іспанці не пропустили жодного м'яча.

Натомість Португалія скоріше розчаровувала фанатів. В групі Роналду і компанія не змогли обіграти ДР Конго та Колумбію. а в 1/16 фіналі виглядали гірше за хорватів.

Проте фортуна посміхнулась "лузітанам", які вирвали перемогу в компенсований час. Тому лише матч проти Узбекистану не став проблемою для португальців (5:0), але порівнювати силу команд немає сенсу.

Португалія – Іспанія 1:0

Гол: Меріно, 90+1.

Власне, через це португальці виглядали явним аутсайдером в поєдинку проти Іспанії. Але рік тому підопічні Мартінеса змогли здолати "фурію роху" у фіналі Ліги націй, тому від Роналду та партнерів очікували на подібне диво.

Зрештою португальці розпочали матч обережно та сильно не ризикували лізти на ворота Сімона. Іспанія швидко почала створювати моменти, причому доволі гострі.

Оярсабаль спочатку небезпечно пробив здаля, а згодом не реалізував вихід сам на сам із воротарем. Класного удару завдав Ямаль, після чого зряче пробивав Баена.

Обидва ці постріли не без проблем парирував Діогу Кошта. Кіперу довелось чимало попрацювати на старті зустрічі. Зрештою ближче до перерви і Португалія почала огризатися.

Роналду двічі бив у площину воріт, але ці удари не стали проблемою для Сімона. Активно працювали фланги, де часто ходили в атаку Мендеш та Канселу. Їх битви проти Порро та Кукурельї були найбільш запеклими у першому таймі.

Як Іспанія вирвала перемогу?

Другу половину основного часу Португалія розпочала активніше. "Лузітани" володіли м'ячем, але ніяк не могли трансформувати це у гострі моменти.

У іспанців непогано пробивали Баена та Ямаль, змусивши Кошту вступати в гру та робити сейви. Здавалось, що тиск на ворота Діогу був недостатнім, але "фурії росі" таки вдалось забити переможний гол в основний час.

Спрацювали заміни від де ла Фуенте. На першій компенсованій хвилині Торрес хитрим пасом вивів Меріно сам на сам із кіпером і той завдав фатального для Португалії удару. У "лузітан" було мало часу на камбек і у підсумку рахунок так і не змінився.

Огляд матчу Португалія – Іспанія: дивитися відео на Megogo

Що чекає на Іспанію далі?