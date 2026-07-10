Головні фаворити турніру Франція зійшлась зі збірною Марокко. Команди вже зустрічались на минулому Мундіалі, причому на ще більш престижній стадії, повідомляє 24 Канал.

Як Франція знищувала суперників?

Тоді команди бились у півфіналі і перемога дісталась французам з рахунком 2:0. На цьому ж турнірі команда Дешама виглядала ще більш переконливо, забивши у 4-х з 5-ти матчів мінімум три м'ячі.

Марокко ж змогло не програти Бразилії в групі та вибити в 1/16 фіналу Нідерланди. Але на бій з Францією "леви Атласу" втратили важливого футболіста Ісмаеля Сайбарі.

Новачок Баварії забивав у трьох матчах групи поспіль, але у зустрічі із Канадою в 1/8 фіналу отримав травму. Замість нього в основі вийшов Талбі. У французів же знову був недоступний Чуамені, якого замінив Коне.

Франція – Марокко 2:0

Голи: Мбаппе, 60, Дембеле, 66.

Франція ж загалом вийшла у найсильнішому складі, лише замість Барколя з перших хвилин з'явився Дуе. Марокканці очікувано віддали ініціативу супернику.

Підопічні Дешама воліли якнайшвидше забезпечити собі перевагу в рахунку. Спочатку Мбаппе пробив поруч зі стійкою з-за меж карного майданчика, а згодом вже Буну не без проблем парирував удар Упамекано з близької відстані.

Загалом же в першому таймі Яссін став головним героєм, оформивши три сейви. Ключовий момент був в середині тайму, коли Мазрауї збив Мбаппе у власному майданчику та заробив пенальті.

Проте Кіліан невдало пробив з позначки і Буну забрав м'яч до рук. Марокко ж майже не атакувало, можна було згадати хіба що посередній удар Хакімі зі штрафного перед перервою.

Як Мбаппе виправився за помилку?

У другому таймі малюнок гри не змінився. Марокканці продовжували відбиватися в надії дотримати гру до екстратаймів, але доволі швидко їх план був зруйнований.

Мбаппе отримав м'яч на куті карного майданчика, хитнув Діопа та ефектно пробив під дальню стійку. Уахбі одразу запустив у гру Рахімі та Амрабата.

Проте французи були на куражі та доволі швидко подвоїли рахунок. Дембеле отримав м'яч перед карним майданчиком Марокко та більярдним ударом вразив ворота Буну.

Після цього команди відверто догравали матч. Марокканці не змогли створити достатньо проблем для Майка Меньяна, тоді як "Ле Бле" не сильно рвались збільшувати перевагу.

Огляд матчу Франція – Марокко: дивитися відео на Megogo

Що далі для французів?

Тривожним знаком для французів стало пошкодження Мбаппе, якого довелось замінити на Матета. Тим не менше, підопічні Дешама на класі перемагають Марокко та кваліфікуються до півфіналу.

Там суперником "Ле Бле" стане переможець пари Іспанія – Бельгія. Згідно з розкладом ЧС-2026, гра пройде 14 липня в Далласі, початок – о 22:00 за київським часом.