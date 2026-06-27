В боротьбі з другу сходинку групи між собою зійдуться Гана та Хорватія. Зустріч відбудеться у Філадельфії та розпочнеться в ніч проти 28 червня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Що не так з Хорватією?

Обидві збірні не справили класного враження на фанатів по першим матчам. Хорватія дала бій Англії, але команду Далича вистачило лише на перший тайм. До перерви був рахунок 2:2, але у другому тайму "три леви" добили балканців ще двома м'ячами (4:2).

Очікувалось, що "картаті" відіграються на аутсайдері групи Панамі. Проте Хорватія провела невиразну зустріч, хоч і виграла з рахунком 1:0. Але "канальники", які мають куди слабший підбір гравців, багато атакували та могли зрівнювати рахунок.

Тепер же підопічні Далич мають лише 3 бали та посідають третю сходинку, відстаючи від Англії та Гани на одне очко. Що ж стосується африканців, то вони не можуть жалітися на погані результати.

У першому турі "чорні зірки" вирвали мінімальну перемогу над Панамою у компенсований час. А після цього африканці змогли стримати грізну Англію, з якою розписали нульову нічию.

Що потрібно Гані?

Де-факто Гана вже вийшла в плей-оф, але треба ще визначити, з якого місця. Поразка від Хорватії відкине їх на третє місце та виведе у плей-оф на переможця пари Колумбія – Португалія.

Нічия чи перемога залишить ганців другими. А якщо ще й Англія дивом не обіграє Панаму, африканці можуть виграти групу. Але це малоймовірно.

Орієнтовні склади команд:

Хорватія: Лівакович – Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол – Станішич, Модрич, Ковачич, Перішич – Батуріна, Марко Пашалич – Будімір.

Гана: Асаре – Сенайя, Опоку, Аджетеї, Менса – Партей, Сібо, Їренкі – Семеньо, Аю, Вільямс.

Цікаво, що з другого місця ганці також потраплять на Колумбію або Португалію, але вже на того, хто в групі К буде другим. Хоч Гана і досягає результату, але гра підопічних Кейруша викликає неприємні відчуття.

Африканці не можуть продемонструвати свої сильні сторони в нападі та змушені брати своє за рахунок "антифутболу". Навряд чи команда відійде від цієї гри у звітному матчі, а тому цілком можна розраховувати на нічию, яка задовольнить обидві сторони.