Головний фаворит турніру Франція зіграє проти збірної Швеції. Зустріч пройде в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Феєрія Дембеле, суперм'яч Швеції та божевільне Гаїті: 10 найкращих голів третього туру ЧС-2026

Як Франція пролетіла групу?

Французи стали однією з небагатьох збірних, які на полі підтверджували статус одного з фавориів турніру. Підопічні Дешама майже ідеально провели усі три матчі в групі, взявши максимум очок.

"Ле Бле" забили по три м'ячі Сенегалу та Іраку, а в останньому турі розгромили другий склад Норвегії. Правда, кіпер команди Меньян мав лише один кліншит, тому гра в захисті поки не виглядає ідеальною.

Але це сповна компенсує суператака Франції. Мбаппе оформив два дублі в групі та вийшов на друге місце в рейтингу бомбардирів в історії чемпіонату світу. У Кіліана тепер 16 точних ударів на Мундіалях.

В останньому турі запалив Усман Дембеле, який поклав три ефектних м'ячі Норвегії. Також залишася на виду Олісе, у якого три асисти в групі. Дуе та Барколя також забивали, тому небезпеки у складі "Ле Бле" можна чекати від будь-кого.

Що не так зі шведами?

Тому збірній Швеції явно не позаздриш. Кривдники України на Мундіалі вразили лише у стартовому турі, рознісши аутсайдера групи Туніс з рахунком 5:1.

Проте в подальших матчах скандинави виглядали посередньо. Нідерланди проїхались по шведам, вигравши з тим же рахунком, що і підопічні Поттера проти Тунісу.

Орієнтовні склади команд:

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Чуамені, Рабьо – Дуе, Дембеле, Олісе – Мбаппе.

Швеція: Норфельдт – Бернхардссон, Лагербільке, Ліндельоф, Гудмундссон, Страуд – Карлстрем, Аярі – Еланга – Ісак, Дьокереш.

А в останньому турі "Тре Круннур" ледь не програли Японії, але супергол від Еланги врятував скандинавів та дозволив їм потрапити у плей-оф. При цьому ставка Швеції залишається на дуеті суперфорвардів Дьокереш – Ісак.

А вони поки змогли вразити лише в зустрічі із Тунісом. При цьому у Поттера є вагома втрата на матч з французами, адже навряд чи встигне оговтатися від травми центрбек Аталанти Ісак Гін.

У Франції ж не зіграють Канте та Тюрам, які і так не є основними. Відзначимо, що переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу на Парагвай, який сенсаційно вибив Німеччину.