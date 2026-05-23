.Вперше в історії Мундіаль приймуть аж три країни. Матчі змагання пройдуть на полях США, Канади та Мексики, повідомляє AS.
Чи буде розширення чемпіонату світу?
Крім того, вперше на чемпіонаті світу зіграє аж 48 команд, а значить і кількість матчів буде збільшена до 104-х. Проте навіть це не є межою для ФІФА, яка прагне розширювати географію турніру ще більше.
Повідомляється, що федерація розглядає варіант зі збільшенням учасників ЧС вже у 2030 році. Очікується, що на наступному Мундіалі, який відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко, буде 64 збірні.
Таку ідею в ФІФА просуває низка країн, серед яких найбільше – з Південної Америки. Це особливо дивно, адже на цьому континенті є лише десять збірних.
Згідно з чинним форматом, від КОНМЕБОЛ на чемпіонат світу поїхало аж шість команд, тоді як Болівія грала у стикових матчах. Тим не менш, асоціації прагнуть залучення до Мундіалю більшою кількості країн, які раніше не грали на турнірі.
Ця ідея імпонує і президенту ФІФА Джанні Інфантіно. Розширення географії Мундіалю зіграє на руку організації, адже дозволить акумулювати більше прибутку та примножити популярність чемпіонату світу.
Наразі ж ЧС-2030 заплановано провести за участі 48 команд, але після Мундіалю цього року ФІФА перегляне формат кваліфікації. Нагадаємо, що чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня.
Чому України немає на ЧС-2026?
- Збірна України не змогла пройти відбір на Мундіаль. Команда Сергія Реброва посіла друге місце у кваліфікаційній групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дозволило "синьо-жовтим" потрапили у раунд плей-оф, де треба було пройти двох опонентів. Втім вже у півфіналу українці поступились Швеції з рахунком 1:3.
- За свою історію Україна лише один раз виступала на чемпіонатах світу. У 2006 році команда під керівництвом Олега Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу.