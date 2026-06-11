Це буде перший Мундіаль, на який завітають аж 48 збірних. Серед них буде і чотири дебютанти, а також майже всі найсильніші команди світу. 24 Канал розповідає про топ-5 збірних, до яких буде прикута найбільша увага.

До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026

Португалія

Роберто Мартінес везе на чемпіонат світу дуже потужний склад. Наприкінці травня четверо португальців стали переможцями Ліги чемпіонів із ПСЖ, причому Вітінья, Жоау Невеш та Нуну Мендеш відіграли у цьому успіху ключову роль.

Також в центрі поля у португальців запалює Бруну Фернандеш, а в центрі захисту прекрасну форму має Рубен Діаш. Втім головна зірка команди все ж не вони.

41-річний Кріщтіану Роналду поїхав вже на шостий свій чемпіонат світу і він, найімовірніше, стане для нього останнім у кар'єрі. Про форму Кріштіану судити важко. Він досі забиває багато, але все ж на рівні Саудівської Аравії.



Збірна Португалії має грандіозні амбції на ЧС-2026 / фото Getty Images

Проте з історичної точки зору тріумф Роналду на Мундіалі буде історичним. Гравець виграв безліч трофеїв та побив велику кількість рекордів, а на ЧС так і не підібрався до трофея. Нападник точно приверне собою увагу до збірної Португалії.

США

Країни-господарки завжди є об'єктом прискіпливої уваги з боку фанатів. Команди виступають вдома та часто користуються прихильністю судей, тому і отримують чимало критики.

Збірна США відчує це в особливих масштабах. Країна приймає найбільший чемпіонат світу в історії, ще і на фоні нестабільної політичної ситуації у світі та непередбачуваної політики Дональда Трампа.

"Янкі" підходять до турніру з максимальною концентрацією та готовністю. Для підготовки до Мундіалю було запрошено відомого коуча Маурісіо Почеттіно.

Склад американців також має яскравих зірок, таких як Крістіан Пулішич, Фоларін Балогун чи Вестон Маккенні. США отримає чимало хейту у свій бік, але при цьому може і закрити рота всім своїм критикам.

Англія

Родоначальники футболу вже традиційно опиняються в епіцентрі уваги напередодні кожного великого турніру. Кадровий потенціал Англії майже безмежний, вони дозволяють собі не брати на турнір таких майстрів як Палмер, Фоден чи Александер-Арнольд.

При цьому Англії завжди виписують чимало авансів, але трофеїв команда не бачила з 1966 року. Тому "три леви" вже заробили собі репутації вічних невдах, яку поки не перебороли.



Англійці спробують зруйнувати невдалу серію турнірів / фото Getty Images

У Англії були півфінал Мундіалю-2018 та два фінали Євро. Тепер же команда спробує завоювати Кубок світу, але під керівництвом іноземця. Цього разу – німця Томаса Тухеля.

Коуч ідеально пройшов відбір, але ці матчі не були показником. Перші ж невдачі англійців викличуть чимало глузування у бік команди та тренера, тому впоратися із цим тиском – ледь не головне завдання для "трьох левів".

Бразилія

Як і у випадку з Англією, бразильці завжди автоматично опиняються в епіцентрі уваги. Але, на відміну від родоначальників, "селесао" вигравали чимало трофеїв.

Проте Кубок світу команда не бачила з 2002 року і за цей час встигла чимало разів розчарувати фанатів. При цьому на Мундіалі бразильців возили не дуже титуловані місцеві тренери.

Але чемпіонат світу-2026 стане приводом поновити інтерес до команди, адже на турнірі нею керуватиме сам Карло Анчелотті. Італієцб виграв всі можливі трофеї в Європи та п'ять разів брав Лігу чемпіонів.



Карло Анчелотті вперше очолить національну збірну / фото Getty Images

У нього в збірній Бразилії буде просто казковий підбір гравців. Вінісіус, Мартінеллі, Рафінья, Кунья, Магальяес, Гімараеш, Неймар – такому підбору футболістів позаздрять навіть тренери топ-збірних. Можливо, саме "Тато Карло" зможе зліпити із них команду-чемпіона?

Кюрасао

Завершимо нашу підбірку екзотичним варіантом. На турнір завітає чимало скромних збірних, таких як Йорданія, Кабо-Верде, Гаїті, Узбекистан, Ірак, Нова Зеландія чи Панама.

Але наявність Кюрасао робить турнір якимось особливо екзотичним. По-перше, більшості людей цей острів відомий по назві відомого лікера "Блю Кюрасао" або як столиця грального бізнесу.

Тобто, відпочивати від душі там вміють! По-друге, це свято фанати мають принести і на трибуни чемпіонату світу, адже країна розташвана в тому ж регіоні.

Як збірна Кюрасао приїхала на Мундіаль:

Кюрасао навіть не можна назвати незалежною країною, адже вона є установчою країною Нідерландів. Залежність від європейців вина і у футболі.

25 з 26-ти гравців команди народились у Нідерландах, а тренує острів'ян титулований голандський тренер Дік Адвокат. У свої 78 він стане найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу.

При цьому команда не має бути хлопчиками для биття, якими бачаться Йорданія чи Ірак. Гравців Кюрасао масово вступають в МЛС, нідерландській Ередівізі та англійських командах нижчих дивізіонів. Німцям, Еквадору та Кот-д'Івуару точно буде непросто.