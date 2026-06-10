Саме Мундіаль та ЛЧ вважаються найбільш престижними змаганнями у футболі. Чимало гравців стали легендарними саме завдяки перемогам у цих турнірах, повідомляє 24 Канал.

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Як німці запалили у 1974-му?

Проте особливою майстерністю були перемоги на чемпіонаті світу та в Лізі чемпіонів в один і той же рік. Лише 11-м гравцям вдавалось здобути обидва головні трофеї один за одним.

Тим паче, що семеро з цих 11-ти гравців потрапили у список одночасно у 1974 році. Тоді в Європі не було рівних Баварії, а статус домашнього чемпіонату світу дозволив Німеччині виграти і Кубок світу.

Звісно ж, у Бундестім було чимало представників мюнхенського клубу. Причому більшість із них відігравали ключову роль на ЧС. В першу чергу, мова про Герда Мюллера, Франца Бекенбауера, Зеппа Маєра та Пауля Брайтнера.

Також в їх компанії опинились Улі Генесс, Ганс-Георг Шварценбек та Юпп Каппельман. Здавалось, що подібне явище стане частим у майбутньому.

Проте лише чотирьом гравцям після тих "баварців" вдалось оформити "золотий дубль". Причому обов'язковою умовою для потрапляння у цей список стала перемога в ЛЧ саме із Реалом.

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Хто ще брав ЛЧ та ЧС протягом року?

У 1998 році Крістіан Карамбе допоміг мадридцям виграти "вухастий" кубок у Ювентуса. Вже за місяць з гаком опорний хавбек став важливим елементом у чемпіонській збірній Франції.

Так само у 2002 році обидва трофеї зібрав Роберто Карлос. У фіналі Ліги чемпіонів проти Баєра бразилець віддав асист, а на Мундіалі в Японії та Кореї лівий оборонець був незамінним для "селесао" та навіть відзначився суперголом у ворота Китаю.

У 2014 році у цей список увійшов німець Самі Хедіра, який був частиною чемпіонського Реала Карло Анчелотті. На чемпіонаті світу Самі був основним, оформивши гол+пас у півфінальному розгромі Бразилії (7:1).

Проте зіграти у переможному фіналі не дозволила травма литкового м'яза. Останнім же у список "золотих хлопчиків" потрапив Рафаель Варан, з яким Реал обіграв Ліверпуль у київському фіналі Ліги чемпіонів.

На Мундіалі-2018 Рафаель відіграв усі матчі без замін та забив важливий гол Уругваю у 2018-му. Формально у цей список міг би увійти Хуліан Альварес.

Аргентинець тріумфував на ЧС-2022, який було пересунуто на середину сезону 2022 – 2023. Через півроку після тріумфу на Мундіалі Хуліан виграв ЛЧ із Манчестер Сіті, проте це був вже інший календарний рік.

Всі переможці ЧС та ЛЧ протягом одного року:

РІК ГРАВЕЦЬ КЛУБ КРАЇНА 1974 Зепп Маєр Баварія Німеччина 1974 Франц Бекенбауер Баварія Німеччина 1974 Пауль Брайтнер Баварія Німеччина 1974 Герд Мюллер Баварія Німеччина 1974 Улі Генесс Баварія Німеччина 1974 Ганс-Георг Шварценбек Баварія Німеччина 1974 Юпп Каппельман Баварія Німеччина 1998 Крістіан Карамбе Реал Франція 2002 Роберто Карлос Реал Бразилія 2014 Тоні Кроос Реал Німеччина 2018 Рафаель Варан Реал Франція

Тепер же увійти у цей список мріють аж 15 футболістів ПСЖ. Французи наприкінці травня вдруге поспіль виграли Лігу чемпіонів, перегравши Арсенал в серії пенальті. В липні в разі тріумфу на ЧС-2026 вище згаданий список гравців можуть поповнити наступні: