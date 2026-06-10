Саме Мундіаль та ЛЧ вважаються найбільш престижними змаганнями у футболі. Чимало гравців стали легендарними саме завдяки перемогам у цих турнірах, повідомляє 24 Канал.
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Як німці запалили у 1974-му?
Проте особливою майстерністю були перемоги на чемпіонаті світу та в Лізі чемпіонів в один і той же рік. Лише 11-м гравцям вдавалось здобути обидва головні трофеї один за одним.
Тим паче, що семеро з цих 11-ти гравців потрапили у список одночасно у 1974 році. Тоді в Європі не було рівних Баварії, а статус домашнього чемпіонату світу дозволив Німеччині виграти і Кубок світу.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Звісно ж, у Бундестім було чимало представників мюнхенського клубу. Причому більшість із них відігравали ключову роль на ЧС. В першу чергу, мова про Герда Мюллера, Франца Бекенбауера, Зеппа Маєра та Пауля Брайтнера.
Також в їх компанії опинились Улі Генесс, Ганс-Георг Шварценбек та Юпп Каппельман. Здавалось, що подібне явище стане частим у майбутньому.
Проте лише чотирьом гравцям після тих "баварців" вдалось оформити "золотий дубль". Причому обов'язковою умовою для потрапляння у цей список стала перемога в ЛЧ саме із Реалом.
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Хто ще брав ЛЧ та ЧС протягом року?
У 1998 році Крістіан Карамбе допоміг мадридцям виграти "вухастий" кубок у Ювентуса. Вже за місяць з гаком опорний хавбек став важливим елементом у чемпіонській збірній Франції.
Так само у 2002 році обидва трофеї зібрав Роберто Карлос. У фіналі Ліги чемпіонів проти Баєра бразилець віддав асист, а на Мундіалі в Японії та Кореї лівий оборонець був незамінним для "селесао" та навіть відзначився суперголом у ворота Китаю.
У 2014 році у цей список увійшов німець Самі Хедіра, який був частиною чемпіонського Реала Карло Анчелотті. На чемпіонаті світу Самі був основним, оформивши гол+пас у півфінальному розгромі Бразилії (7:1).
Проте зіграти у переможному фіналі не дозволила травма литкового м'яза. Останнім же у список "золотих хлопчиків" потрапив Рафаель Варан, з яким Реал обіграв Ліверпуль у київському фіналі Ліги чемпіонів.
На Мундіалі-2018 Рафаель відіграв усі матчі без замін та забив важливий гол Уругваю у 2018-му. Формально у цей список міг би увійти Хуліан Альварес.
Аргентинець тріумфував на ЧС-2022, який було пересунуто на середину сезону 2022 – 2023. Через півроку після тріумфу на Мундіалі Хуліан виграв ЛЧ із Манчестер Сіті, проте це був вже інший календарний рік.
Всі переможці ЧС та ЛЧ протягом одного року:
|
РІК
|
ГРАВЕЦЬ
|
КЛУБ
|
КРАЇНА
|
1974
|
Зепп Маєр
|
Баварія
|
Німеччина
|
1974
|
Франц Бекенбауер
|
Баварія
|
Німеччина
|
1974
|
Пауль Брайтнер
|
Баварія
|
Німеччина
|
1974
|
Герд Мюллер
|
Баварія
|
Німеччина
|
1974
|
Улі Генесс
|
Баварія
|
Німеччина
|
1974
|
Ганс-Георг Шварценбек
|
Баварія
|
Німеччина
|
1974
|
Юпп Каппельман
|
Баварія
|
Німеччина
|
1998
|
Крістіан Карамбе
|
Реал
|
Франція
|
2002
|
Роберто Карлос
|
Реал
|
Бразилія
|
2014
|
Тоні Кроос
|
Реал
|
Німеччина
|
2018
|
Рафаель Варан
|
Реал
|
Франція
Тепер же увійти у цей список мріють аж 15 футболістів ПСЖ. Французи наприкінці травня вдруге поспіль виграли Лігу чемпіонів, перегравши Арсенал в серії пенальті. В липні в разі тріумфу на ЧС-2026 вище згаданий список гравців можуть поповнити наступні:
- Франція: Люка Ернандес, Воррен Заїр-Емері, Усман Дембеле, Бредлі Барколя, Дезіре Дуе.
- Португалія: Нуну Мендеш, Вітінья, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш.
- Іспанія: Фабіан Руїс.
- Бразилія: Маркіньос.
- Марокко: Ашраф Хакімі.
- Еквадор: Вільям Пачо.
- Сенегал: Ібраїма Мбає.
- Південна Корея: Лі Кан Ін.