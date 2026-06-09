Мундіаль стане рекордним не тільки за кількістю учасників. Вперше в історії чемпіонатів світу на турнір поїдуть аж сім пар братів, повідомляє 24 Канал.

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Хто з братів гратиме за різні збірні?

Причому більше половини з них гратимуть ще й за різні збірні. Найбільш відомий приклад з них – Іньякі та Ніко Вільямси. Обидва є вихідцями з Африки та давно грають за Атлетік Більбао.

Проте Іньякі обрав грати за рідну команду Гани. Ніко ж змогли переманити в збірну Іспанії, де він став одним з лідерів атаки. До прикладу, його гол Англії у фіналі допоміг "фурії росі" виграти Євро-2024.

Також відомою парою братів з різних збірних є Дезіре та Гела Дуе. Перший вже став лідером ПСЖ, оформлював за нього дубль у фіналі Ліги чемпіонів та двічі вигравав цей турнір.

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Що ж стосується Гели, то гравець є основним у Страсбурзі. Він народився у Франції, але обрав для міжнародної кар'єри Кот-д'Івуар. Там народився його батько.

Ще два приклади гри братів за різні збірні є не такими гучними за іменами. До прикладу, Джон Суттар буде представляти Шотландію на Мундіалі, тоді як його брат Гаррі Суттар є лідером австралійськох команди.

Також до збірної Нідерландів потрапив форвард Сандерленда Браян Броббі, який має брата Дерріка Лукассена. Захисник Пафоса, який вибивав Динамо з Ліги чемпіонів, вирішив представляти історичну батьківщину Гану.

Всі брати-учасники чемпіонату світу-2026:

БРАТ 1 ЗБІРНА БРАТ 2 ЗБІРНА Іньякі Вільямс Гана Ніко Вільямс Іспанія Дезіре Дуе Франція Гела Дуе Кот-д'Івуар Браян Броббі Нідерланди Деррік Лукассен Гана Гаррі Суттар Австралія Джон Суттар Шотландія Люка Ернандес Франція Тео Ернандес Франція Леандро Бакуна Кюрасао Жуніньо Бакуна Кюрасао Ларош Дуарте Кабо-Верде Дерой Дуарте Кабо-Верде

Які брати гратимуть в одній команді?

Ще у трьох випадках на ЧС-2026 зіграють брати за одну збірну. Серед них могли бути Юрьєн та Кінтен Тімбери з команди Нідерландів, але гравець Арсенала не встиг відновитися від травми та пропустить турнір.

Найзірковішими братами Мундіалю можна назвати Люку та Тео Ернандесів. Перший вигравав Мундіаль у 2018-му, тоді як другий доходив до фіналу турніру у 2022-му. Тепер натуралізовані "іспанці" зможуть нарешті зіграти разом на ЧС-2026 за Францію.

Насамкінець згадаємо про новачків турніру. В збірну Кабо-Верде викликані Ларош Дуарте та його брат Дерой. У свою чергу за Кюрасао виступатимуть Жуніньо та Леандро Бакуна. Останній свого часу награв майже сотню матчів в АПЛ за Астон Віллу та Кардіфф.