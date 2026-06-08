Мундіаль зазнав розширення до 48-ми команд у порівнянні з попередніми турнірами. Як наслідок, відчутно збільшилась і кількість гравців-учасників, повідомляє 24 Канал.

До теми Рейтинг найдорожчих футболістів, які зіграють на чемпіонаті світу-2026

Хто є наймолодшим на ЧС-2026?

На звітний турнір відправиться чимало молодих гравців. 12 з них будуть молодші 19-ти років, а одному ще навіть 18 не виповнилось. Мова про мексиканця Гілберто Мору.

Хавбек виступає за Тіхуану ще з 2024 року, тоді як за національну збірну награв 8 матчів. На момент старту Мундіалю футболісту виповниться 17 років та 240 днів.

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Якщо ж Мора вийде на полі в стартовому матчі проти ПАР, він увійде в історичний рейтинг наймолодших гравців на Мундіалях. Гілберто посяде в ньому шосте місце, одразу позаду легендарного Пеле.

Наймолодші гравці в історії чемпіонатів світу:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ВІК ДЕБЮТУ РІК 1. Норман Вайтсайд Північна Ірландія 17 років 41 день 1982 2. Самюель Ето'О Камерун 17 років 99 днів 1998 3. Фемі Опабунмі Нігерія 17 років 101 день 2002 4. Саломон Олембе Камерун 17 років 185 днів 1998 5. Пеле Бразилія 17 років 235 днів 1958 6. Бартолом'ю Огбече Нігерія 17 років 244 дні 1998 7. Рігобер Сонг Камерун 17 років 354 дні 1994 Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.

Що ж стосується цьогорічного Мундіалю, то серед 18-річних виділяється Ламін Ямаль. Іспанцю виповниться 19 як раз під час чемпіонату світу, але його досвіду позаздрять чимало старших футболістів.

Наймолодші футболісти чемпіонату світу-2026 (вік станом на 11 червня):

Гільберто Мора (Мексика) – 17 років 240 днів Уго Соручек (Чехія) – 18 років 4 дні Ібрагім Мбає (Сенегал) – 18 років 138 днів Гамза Абделькарім (Єгипет) – 18 років 161 день Бара Ндіає (Сенегал) – 18 років 162 дні Младен Юркас (Боснія і Герцеговина) – 18 років 241 день Аюб Буадді (Марокко) – 18 років 252 дні Керім Алайбегович (Боснія і Герцеговина) – 18 років 263 дні Раян Еллумі (Туніс) – 18 років 267 днів Лукас Геррінгтон (Австралія) – 18 років 279 днів Бехруз Керімов (Узбекистан) – 18 років 308 днів Ламін Ямаль (Іспанія) – 18 років 333 дні

Вінгер вже встиг виграти чемпіонат Європи та дійти до фіналу Ліги націй з іспанцями, а також тричі тріумфувати в Ла Лізі з Барселоною. Також в рейтингу є одноклубник Забарного по ПСЖ Ібрагім Мбає, який виступатиме за Сенегал.

Окрім Ямаля, в цьому списку мав бути ще один зірковий гравець. Мова про хавбека Баварії Леннарта Карла. Гравець потрапив у заявку Німеччини на Мундіаль, проте через травму буде змушений пропустити турнір.