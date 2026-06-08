Мундіаль зазнав розширення до 48-ми команд у порівнянні з попередніми турнірами. Як наслідок, відчутно збільшилась і кількість гравців-учасників, повідомляє 24 Канал.
До теми Рейтинг найдорожчих футболістів, які зіграють на чемпіонаті світу-2026
Хто є наймолодшим на ЧС-2026?
На звітний турнір відправиться чимало молодих гравців. 12 з них будуть молодші 19-ти років, а одному ще навіть 18 не виповнилось. Мова про мексиканця Гілберто Мору.
Хавбек виступає за Тіхуану ще з 2024 року, тоді як за національну збірну награв 8 матчів. На момент старту Мундіалю футболісту виповниться 17 років та 240 днів.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Якщо ж Мора вийде на полі в стартовому матчі проти ПАР, він увійде в історичний рейтинг наймолодших гравців на Мундіалях. Гілберто посяде в ньому шосте місце, одразу позаду легендарного Пеле.
Наймолодші гравці в історії чемпіонатів світу:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КРАЇНА
|
ВІК ДЕБЮТУ
|
РІК
|
1.
|
Норман Вайтсайд
|
Північна Ірландія
|
17 років 41 день
|
1982
|
2.
|
Самюель Ето'О
|
Камерун
|
17 років 99 днів
|
1998
|
3.
|
Фемі Опабунмі
|
Нігерія
|
17 років 101 день
|
2002
|
4.
|
Саломон Олембе
|
Камерун
|
17 років 185 днів
|
1998
|
5.
|
Пеле
|
Бразилія
|
17 років 235 днів
|
1958
|
6.
|
Бартолом'ю Огбече
|
Нігерія
|
17 років 244 дні
|
1998
|
7.
|
Рігобер Сонг
|
Камерун
|
17 років 354 дні
|
1994
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Що ж стосується цьогорічного Мундіалю, то серед 18-річних виділяється Ламін Ямаль. Іспанцю виповниться 19 як раз під час чемпіонату світу, але його досвіду позаздрять чимало старших футболістів.
Наймолодші футболісти чемпіонату світу-2026 (вік станом на 11 червня):
- Гільберто Мора (Мексика) – 17 років 240 днів
- Уго Соручек (Чехія) – 18 років 4 дні
- Ібрагім Мбає (Сенегал) – 18 років 138 днів
- Гамза Абделькарім (Єгипет) – 18 років 161 день
- Бара Ндіає (Сенегал) – 18 років 162 дні
- Младен Юркас (Боснія і Герцеговина) – 18 років 241 день
- Аюб Буадді (Марокко) – 18 років 252 дні
- Керім Алайбегович (Боснія і Герцеговина) – 18 років 263 дні
- Раян Еллумі (Туніс) – 18 років 267 днів
- Лукас Геррінгтон (Австралія) – 18 років 279 днів
- Бехруз Керімов (Узбекистан) – 18 років 308 днів
- Ламін Ямаль (Іспанія) – 18 років 333 дні
Вінгер вже встиг виграти чемпіонат Європи та дійти до фіналу Ліги націй з іспанцями, а також тричі тріумфувати в Ла Лізі з Барселоною. Також в рейтингу є одноклубник Забарного по ПСЖ Ібрагім Мбає, який виступатиме за Сенегал.
Окрім Ямаля, в цьому списку мав бути ще один зірковий гравець. Мова про хавбека Баварії Леннарта Карла. Гравець потрапив у заявку Німеччини на Мундіаль, проте через травму буде змушений пропустити турнір.