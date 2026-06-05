По суті, всі головні зірки спорту №1 мають завітати на Мундіаль у США, Канаді та Мексиці. 24 Канал розповідає, хто з гравців є найдорожчим на чемпіонаті світу.
До теми Гучні сенсації в історії чемпіонату світу: шалена Хорватія, топове Марокко та скандальні корейці
Хто має найвищі цінники на ЧС-2026?
Відомий портал Transfermarkt вже традиційно оцінює трансферну вартість всіх футболістів. За його оцінками загальна сума цін всіх сягає майже 17,5 мільрда євро.
Що ж стосується рекордсменів, то тут перше місце ділять аж троє футболістів. Наймолодшим з них є зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль. 18-річний вінгер Барселони оцінений аж у 200 мільйонів євро.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Такий же цінник і у ще двох футболістів – Ерлінга Голанда з Норвегії та француза Кіліана Мбаппе. Цікаво. що у топ-5 гравців не потрапив жоден представник ПСЖ, який вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів.
Рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату світу-2026:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
ЗБІРНА
|
КЛУБ
|
ВАРТІСТЬ
|
1 – 3
|
Ламін Ямаль
|
Іспанія
|
Барселона
|
200 млн євро
|
1 – 3
|
Ерлінг Голанд
|
Норвегія
|
Манчестер Сіті
|
200 млн євро
|
1 – 3
|
Кіліан Мбаппе
|
Франція
|
Реал
|
200 млн євро
|
4 – 6
|
Педрі
|
Іспанія
|
Барселона
|
150 млн євро
|
4 – 6
|
Майкл Олісе
|
Франція
|
Баварія
|
150 млн євро
|
4 – 6
|
Вінісіус Жуніор
|
Бразилія
|
Реал
|
150 млн євро
|
7 – 9
|
Жоау Невеш
|
Португалія
|
ПСЖ
|
140 млн євро
|
7 – 9
|
Джуд Беллінгем
|
Англія
|
Реал
|
140 млн євро
|
7 – 9
|
Вітінья
|
Португалія
|
ПСЖ
|
140 млн євро
|
10 – 12
|
Дезіре Дуе
|
Франція
|
ПСЖ
|
120 млн євро
|
10 – 12
|
Деклан Райс
|
Англія
|
Арсенал
|
120 млн євро
|
10 – 12
|
Федеріко Вальверде
|
Уругвай
|
Реал
|
120 млн євро
|
13
|
Букайо Сака
|
Англія
|
Арсенал
|
110 млн євро
|
14 – 18
|
Флоріан Вірц
|
Німеччина
|
Ліверпуль
|
100 млн євро
|
14 – 18
|
Джамал Мусіала
|
Німеччина
|
Баварія
|
100 млн євро
|
14 – 18
|
Мойзес Кайседо
|
Еквадор
|
Челсі
|
100 млн євро
|
14 – 18
|
Вільям Саліба
|
Франція
|
Арсенал
|
100 млн євро
|
14 – 18
|
Усман Дембеле
|
Франція
|
ПСЖ
|
100 млн євро
Жоау Невеш та Вітінья оцінені по 140 мільйонів, через що йдуть на 7 – 9 місцях. Загалом же аж 18 футболістів-учасників ЧС оцінені у 100 або більше мільйонів євро.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.
І ось тут як раз ПСЖ ділить лідерство із мадридським Реалом. Кожен з цих клубів має у своєму складі по чотири гравці із таким цінником, тоді як у Арсенала – троє.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті є найбільш популярним клубом на ЧС-2026. З манкуніанської команди у різні збірні на Мундіаль було викликано аж 19 гравців.