По суті, всі головні зірки спорту №1 мають завітати на Мундіаль у США, Канаді та Мексиці. 24 Канал розповідає, хто з гравців є найдорожчим на чемпіонаті світу.

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Хто має найвищі цінники на ЧС-2026?

Відомий портал Transfermarkt вже традиційно оцінює трансферну вартість всіх футболістів. За його оцінками загальна сума цін всіх сягає майже 17,5 мільрда євро.

Що ж стосується рекордсменів, то тут перше місце ділять аж троє футболістів. Наймолодшим з них є зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль. 18-річний вінгер Барселони оцінений аж у 200 мільйонів євро.

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Такий же цінник і у ще двох футболістів – Ерлінга Голанда з Норвегії та француза Кіліана Мбаппе. Цікаво. що у топ-5 гравців не потрапив жоден представник ПСЖ, який вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату світу-2026:

МІСЦЕ

ГРАВЕЦЬ

ЗБІРНА

КЛУБ

ВАРТІСТЬ

1 – 3

Ламін Ямаль

Іспанія

Барселона

200 млн євро

1 – 3

Ерлінг Голанд

Норвегія

Манчестер Сіті

200 млн євро

1 – 3

Кіліан Мбаппе

Франція

Реал

200 млн євро

4 – 6

Педрі

Іспанія

Барселона

150 млн євро

4 – 6

Майкл Олісе

Франція

Баварія

150 млн євро

4 – 6

Вінісіус Жуніор

Бразилія

Реал

150 млн євро

7 – 9

Жоау Невеш

Португалія

ПСЖ

140 млн євро

7 – 9

Джуд Беллінгем

Англія

Реал

140 млн євро

7 – 9

Вітінья

Португалія

ПСЖ

140 млн євро

10 – 12

Дезіре Дуе

Франція

ПСЖ

120 млн євро

10 – 12

Деклан Райс

Англія

Арсенал

120 млн євро

10 – 12

Федеріко Вальверде

Уругвай

Реал

120 млн євро

13

Букайо Сака

Англія

Арсенал

110 млн євро

14 – 18

Флоріан Вірц

Німеччина

Ліверпуль

100 млн євро

14 – 18

Джамал Мусіала

Німеччина

Баварія

100 млн євро

14 – 18

Мойзес Кайседо

Еквадор

Челсі

100 млн євро

14 – 18

Вільям Саліба

Франція

Арсенал

100 млн євро

14 – 18

Усман Дембеле

Франція

ПСЖ

100 млн євро

Жоау Невеш та Вітінья оцінені по 140 мільйонів, через що йдуть на 7 – 9 місцях. Загалом же аж 18 футболістів-учасників ЧС оцінені у 100 або більше мільйонів євро.

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І ось тут як раз ПСЖ ділить лідерство із мадридським Реалом. Кожен з цих клубів має у своєму складі по чотири гравці із таким цінником, тоді як у Арсенала – троє.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті є найбільш популярним клубом на ЧС-2026. З манкуніанської команди у різні збірні на Мундіаль було викликано аж 19 гравців.