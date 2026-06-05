По суті, всі головні зірки спорту №1 мають завітати на Мундіаль у США, Канаді та Мексиці. 24 Канал розповідає, хто з гравців є найдорожчим на чемпіонаті світу.

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Хто має найвищі цінники на ЧС-2026?

Відомий портал Transfermarkt вже традиційно оцінює трансферну вартість всіх футболістів. За його оцінками загальна сума цін всіх сягає майже 17,5 мільрда євро.

Що ж стосується рекордсменів, то тут перше місце ділять аж троє футболістів. Наймолодшим з них є зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль. 18-річний вінгер Барселони оцінений аж у 200 мільйонів євро.

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Такий же цінник і у ще двох футболістів – Ерлінга Голанда з Норвегії та француза Кіліана Мбаппе. Цікаво. що у топ-5 гравців не потрапив жоден представник ПСЖ, який вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату світу-2026:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА КЛУБ ВАРТІСТЬ 1 – 3 Ламін Ямаль Іспанія Барселона 200 млн євро 1 – 3 Ерлінг Голанд Норвегія Манчестер Сіті 200 млн євро 1 – 3 Кіліан Мбаппе Франція Реал 200 млн євро 4 – 6 Педрі Іспанія Барселона 150 млн євро 4 – 6 Майкл Олісе Франція Баварія 150 млн євро 4 – 6 Вінісіус Жуніор Бразилія Реал 150 млн євро 7 – 9 Жоау Невеш Португалія ПСЖ 140 млн євро 7 – 9 Джуд Беллінгем Англія Реал 140 млн євро 7 – 9 Вітінья Португалія ПСЖ 140 млн євро 10 – 12 Дезіре Дуе Франція ПСЖ 120 млн євро 10 – 12 Деклан Райс Англія Арсенал 120 млн євро 10 – 12 Федеріко Вальверде Уругвай Реал 120 млн євро 13 Букайо Сака Англія Арсенал 110 млн євро 14 – 18 Флоріан Вірц Німеччина Ліверпуль 100 млн євро 14 – 18 Джамал Мусіала Німеччина Баварія 100 млн євро 14 – 18 Мойзес Кайседо Еквадор Челсі 100 млн євро 14 – 18 Вільям Саліба Франція Арсенал 100 млн євро 14 – 18 Усман Дембеле Франція ПСЖ 100 млн євро

Жоау Невеш та Вітінья оцінені по 140 мільйонів, через що йдуть на 7 – 9 місцях. Загалом же аж 18 футболістів-учасників ЧС оцінені у 100 або більше мільйонів євро.

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І ось тут як раз ПСЖ ділить лідерство із мадридським Реалом. Кожен з цих клубів має у своєму складі по чотири гравці із таким цінником, тоді як у Арсенала – троє.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті є найбільш популярним клубом на ЧС-2026. З манкуніанської команди у різні збірні на Мундіаль було викликано аж 19 гравців.