Це стало можливим завдяки розширенню кількості учасників до 48-ми. Тим часом, багато клубів делегували на турнір бодай одного футболіста, повідомляє 24 Канал.
До теми Топ-5 легенд українського футболу, які так і не зіграли на чемпіонаті світу
Які клуби відправили найбільше гравців?
Рекордсменом в цьому списку став англійський Манчестер Сіті. На чемпіонаті світу-2026 манкуніанці будуть представлені аж 19-ма футболістами. І це при тому, що великі шанси поїхати на турнір мали англієць Філ Фоден та бразилець Савіо.
Всі гравці Манчестер Сіті на Мундіалі:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Англія: Джеймс Траффорд, Марк Гуехі, Джон Стоунз, Ніко О'Райллі
- Португалія: Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Матеус Нунес
- Нідерланди: Натан Аке, Тіджані Рейндерс
- Хорватія: Йошко Гвардіол, Маттео Ковачич
- Франція: Раян Шеркі
- Іспанія: Родрі
- Бельгія: Жеремі Доку
- Норвегія: Ерлінг Голанд
- Гана: Антуан Семеньо
- Єгипет: Омар Мармуш
- Алжир: Раян Аїт-Нурі
- Узбекистан: Абдукодір Хусанов
Особливо цікаво, що Манчестер Сіті провів не надто вдалий сезон 2025 – 2026. Клуб виграв Кубок ліги та Кубок Англії, але при цьому фінішував другим в АПЛ та вилетів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Лише на одного гравця менше матиме Баварія, яка направила на чемпіонат світу 18-х футболістів. Третє місце в цьому рейтингу ділять між собою фіналісти Ліги чемпіонів ПСЖ та Арсенал (по 16 гравців).
Несподівано високе представництво на Мундіалі матиме Крістал Пелес. "Орли" відправлять на турнір аж 12 футболістів, пичому у десять різних збірних. Несподівано, але аж двоє гравців лондонського клубу потрапили в заявку Франції (Матета та Лакруа).
Рейтинг клубів за представництвом гравців на ЧС-2026:
- Манчестер Сіті – 19
- Баварія – 18
- Арсенал – 16
- ПСЖ – 16
- Барселона – 15
- Атлетіко – 12
- Крістал Пелес – 12
- Манчестер Юнайтед – 12
- Аль-Хіляль – 12
- Ліверпуль – 11
- Боруссія Д – 11
- Галатасарай – 11
- Реал – 10
- Славія – 10
- Мілан – 10
- Фенербахче – 10
- ПСВ – 10
Чи є гравці з Росії та України?
На жаль, на Мундіаль також викликані 14 футболістів з чемпіонату Росії. Особливо дивно бачити, що тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті вирішив заявити на турнір аж двох футболістів з Зеніта.
Що ж стосується України, то жоден українських клуб не буде представлений на чемпіонаті світу. Шанси відправитись на Мундіаль мали панамець Едуардо Герреро (Динамо) та тунісець Алаа Грам (Шахтар).
Проте обидва не потрапили в заявки своїх команд. Нагадаємо, що це вже другий чемпіонат світу поспіль, який обходиться без жодного футболіста з УПЛ.