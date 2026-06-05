Це стало можливим завдяки розширенню кількості учасників до 48-ми. Тим часом, багато клубів делегували на турнір бодай одного футболіста, повідомляє 24 Канал.

До теми Топ-5 легенд українського футболу, які так і не зіграли на чемпіонаті світу

Які клуби відправили найбільше гравців?

Рекордсменом в цьому списку став англійський Манчестер Сіті. На чемпіонаті світу-2026 манкуніанці будуть представлені аж 19-ма футболістами. І це при тому, що великі шанси поїхати на турнір мали англієць Філ Фоден та бразилець Савіо.

Всі гравці Манчестер Сіті на Мундіалі:

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  • Англія: Джеймс Траффорд, Марк Гуехі, Джон Стоунз, Ніко О'Райллі
  • Португалія: Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Матеус Нунес
  • Нідерланди: Натан Аке, Тіджані Рейндерс
  • Хорватія: Йошко Гвардіол, Маттео Ковачич
  • Франція: Раян Шеркі
  • Іспанія: Родрі
  • Бельгія: Жеремі Доку
  • Норвегія: Ерлінг Голанд
  • Гана: Антуан Семеньо
  • Єгипет: Омар Мармуш
  • Алжир: Раян Аїт-Нурі
  • Узбекистан: Абдукодір Хусанов

Особливо цікаво, що Манчестер Сіті провів не надто вдалий сезон 2025 – 2026. Клуб виграв Кубок ліги та Кубок Англії, але при цьому фінішував другим в АПЛ та вилетів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Лише на одного гравця менше матиме Баварія, яка направила на чемпіонат світу 18-х футболістів. Третє місце в цьому рейтингу ділять між собою фіналісти Ліги чемпіонів ПСЖ та Арсенал (по 16 гравців).

Несподівано високе представництво на Мундіалі матиме Крістал Пелес. "Орли" відправлять на турнір аж 12 футболістів, пичому у десять різних збірних. Несподівано, але аж двоє гравців лондонського клубу потрапили в заявку Франції (Матета та Лакруа).

Рейтинг клубів за представництвом гравців на ЧС-2026:

  1. Манчестер Сіті – 19
  2. Баварія – 18
  3. Арсенал – 16
  4. ПСЖ – 16
  5. Барселона – 15
  6. Атлетіко – 12
  7. Крістал Пелес – 12
  8. Манчестер Юнайтед – 12
  9. Аль-Хіляль – 12
  10. Ліверпуль – 11
  11. Боруссія Д – 11
  12. Галатасарай – 11
  13. Реал – 10
  14. Славія – 10
  15. Мілан – 10
  16. Фенербахче – 10
  17. ПСВ – 10

Чи є гравці з Росії та України?

На жаль, на Мундіаль також викликані 14 футболістів з чемпіонату Росії. Особливо дивно бачити, що тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті вирішив заявити на турнір аж двох футболістів з Зеніта.

Що ж стосується України, то жоден українських клуб не буде представлений на чемпіонаті світу. Шанси відправитись на Мундіаль мали панамець Едуардо Герреро (Динамо) та тунісець Алаа Грам (Шахтар).

Проте обидва не потрапили в заявки своїх команд. Нагадаємо, що це вже другий чемпіонат світу поспіль, який обходиться без жодного футболіста з УПЛ.