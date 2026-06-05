Це стало можливим завдяки розширенню кількості учасників до 48-ми. Тим часом, багато клубів делегували на турнір бодай одного футболіста, повідомляє 24 Канал.

До теми Топ-5 легенд українського футболу, які так і не зіграли на чемпіонаті світу

Які клуби відправили найбільше гравців?

Рекордсменом в цьому списку став англійський Манчестер Сіті. На чемпіонаті світу-2026 манкуніанці будуть представлені аж 19-ма футболістами. І це при тому, що великі шанси поїхати на турнір мали англієць Філ Фоден та бразилець Савіо.

Всі гравці Манчестер Сіті на Мундіалі:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Англія : Джеймс Траффорд, Марк Гуехі, Джон Стоунз, Ніко О'Райллі

: Джеймс Траффорд, Марк Гуехі, Джон Стоунз, Ніко О'Райллі Португалія : Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Матеус Нунес

: Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Матеус Нунес Нідерланди : Натан Аке, Тіджані Рейндерс

: Натан Аке, Тіджані Рейндерс Хорватія : Йошко Гвардіол, Маттео Ковачич

: Йошко Гвардіол, Маттео Ковачич Франція : Раян Шеркі

: Раян Шеркі Іспанія : Родрі

: Родрі Бельгія : Жеремі Доку

: Жеремі Доку Норвегія : Ерлінг Голанд

: Ерлінг Голанд Гана : Антуан Семеньо

: Антуан Семеньо Єгипет : Омар Мармуш

: Омар Мармуш Алжир : Раян Аїт-Нурі

: Раян Аїт-Нурі Узбекистан: Абдукодір Хусанов

Особливо цікаво, що Манчестер Сіті провів не надто вдалий сезон 2025 – 2026. Клуб виграв Кубок ліги та Кубок Англії, але при цьому фінішував другим в АПЛ та вилетів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Лише на одного гравця менше матиме Баварія, яка направила на чемпіонат світу 18-х футболістів. Третє місце в цьому рейтингу ділять між собою фіналісти Ліги чемпіонів ПСЖ та Арсенал (по 16 гравців).

Несподівано високе представництво на Мундіалі матиме Крістал Пелес. "Орли" відправлять на турнір аж 12 футболістів, пичому у десять різних збірних. Несподівано, але аж двоє гравців лондонського клубу потрапили в заявку Франції (Матета та Лакруа).

Рейтинг клубів за представництвом гравців на ЧС-2026:

Манчестер Сіті – 19 Баварія – 18 Арсенал – 16 ПСЖ – 16 Барселона – 15 Атлетіко – 12 Крістал Пелес – 12 Манчестер Юнайтед – 12 Аль-Хіляль – 12 Ліверпуль – 11 Боруссія Д – 11 Галатасарай – 11 Реал – 10 Славія – 10 Мілан – 10 Фенербахче – 10 ПСВ – 10

Чи є гравці з Росії та України?

На жаль, на Мундіаль також викликані 14 футболістів з чемпіонату Росії. Особливо дивно бачити, що тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті вирішив заявити на турнір аж двох футболістів з Зеніта.

Що ж стосується України, то жоден українських клуб не буде представлений на чемпіонаті світу. Шанси відправитись на Мундіаль мали панамець Едуардо Герреро (Динамо) та тунісець Алаа Грам (Шахтар).

Проте обидва не потрапили в заявки своїх команд. Нагадаємо, що це вже другий чемпіонат світу поспіль, який обходиться без жодного футболіста з УПЛ.