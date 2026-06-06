18-річний талант з Баварії отримав пошкодження за кілька днів до старту Мундіалю. За інформацією Sport Bild, Карл вже покинув розташування національної команди.

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Що відомо про травму?

Ленарт Карл отримав розрив м'язового волокна під час тренування напередодні контрольного матчу. Після обстеження лікарі дійшли висновку, що відновитися до старту ЧС він не встигне.

Мені нестерпно боляче пропускати найважливіший турнір. Я зробив усе можливе, щоб бути у формі до чемпіонату світу. На жаль, травми часто трапляються в самий невідповідний момент. Бажаю своїй команді успіхів і, звичайно ж, буду підтримувати її кожну хвилину! Я повернуся ще сильнішим,

– заявив футболіст.

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Молодого хавбека одразу вивели зі складу збірної Німеччини. Тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманом був змушений оперативно шукати заміну.

Замість Карла до заявки включили півзахисника РБ Лейпциг Ассана Уедраого.

Удар по планах Німеччини

Карл вважався одним із найперспективніших гравців Бундестім і міг стати відкриттям чемпіонату світу. Його відсутність – серйозний удар по атакувальному потенціалу команди.

Збірна Німеччини розпочне виступи на ЧС-2026 у групі E, де зіграє проти Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.