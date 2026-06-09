Із великими амбіціями до ЧС-2026 підходить збірна Нідерландів. Команда має намір нарешті виграти Кубок, який тричі вислизав їх рук, повідомляє OnsOranje.

До теми Нідерланди мріють здолати "прокляття": які шанси у команди Кумана на виграш чемпіонату світу

Кого втратили Нідерланди?

Правда, напередодні турніру Рональд Куман зіштовхнувся із кадровими проблемами. Ще у квітні важку травму отримав лідер нападу "помаранчевих" Хаві Сімонс.

Тепер же нідерландці залишились без важливого гравця у захисті. 24-річний футболіст Арсеналу Юрьєн Тімбер не встиг відновитися від травми паху.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Футболіст лікувався ще з середини березня та навіть повернувся на поле, зігравши у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Проте темпи відновлення не дозволяють Юрьєну зіграти на Мундіалі.

Замість правого захисника Арсеналу наставник "помаранчевих" довикликав на турнір футболіста Сандерленда Лутшареля Гертрейду. Нагадаємо, що Тімбер був основним гравцем лондонців у минулому сезоні, оформивши 4 голи та 6 асистів у 44-х матчах.

Юрьєн допоміг Арсеналу виграти чемпіонат Англії та дійти до фіналу Ліги чемпіонів. У складі збірної футболіст відіграв 23 матчі, долучившись до виходу у чвертьфінал на ЧС-2022.

Чого чекати від збірної Нідерландів?