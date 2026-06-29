В одному з перших матчів цього раунду гратиме збірна Бразилії, яка протистоятиме Японії. Зустріч відбудеться в Г'юстоні 29 червня, початок – о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як виступає Бразилія?

Команді Карло Анчелотті виписували чимало авансів перед турніром. Бразильці мають сильний кадровий підбір гравців, а тепер їх очолює ще й топовий тренер.

Зрештою шлях команди на Мундіалі є досить суперечливим. Нічия з Марокко (1:1) була врятована суто завдяки індивідуальним діям Вінісіуса, адже африканці виглядали кращими.

В другому та третьому турі "селесао" вже не мали проблем з Гаїті та Шотландії (двічі по 3:0). Проте суперники мають куди менший птенціал, а залежність Бразилії від Вінісіуса залишається незмінною.

Нападник Реала забивав у кожній із зустрічей. При цьому бразильці втратили іншу свою зірку Рафінью, який далеко не факт, що встигне відновитися до кінця турніру.

Що із себе представляє Японія?

Тим не менше, навіть без гравця Барселони бразильці посіли перше місце в групі. Проте суперник в 1/16 фіналу дістався команді Анчелотті вкрай непростий.

Азійська команда потужно виступила на груповій стадії. Вже у першому турі "самураї" змогли дати бій Нідерландам та вирвали у них нічию в кінці зустрічі.

Після цього японці без проблем розправились із Тунісом, а також розписали нічию зі Швецією (1:1). Це допомогло підопічним Моріясу стати другими в групі F.

Орієнтовні склади команд:

Бразилія: Аліссон – Даніло, Магальяес, Маркіньос, Дуглас Сантос – Каземіро, Гімараеш, Пакета – Раян, Кунья, Вінісіус.

Японія: З. Сузукі – Танагучі, Х. Іто, Томіясу – Накамура, Сано, Танака, Доан – Д. Іто, Камада – Уеда.

Японія вп'яте вийшла у плей-оф, але раніше жодного разу не проходила хоча б одну стадію на виліт. Зрештою і "самураї" мають кадрові проблеми.

Під питанням залишається участь Ітакури та Кубо, які ще відновлюються від травми. Бразилія ж втратила лише Рафінью, якого поки достойно замінює Раян. Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє в 1/8 фіналу проти Кот-д'Івуару або Норвегії.