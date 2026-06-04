Для цього Ліонель Скалоні везе на турнір у США, Канаду та Мексику зірковий склад на чолі із Ліонелем Мессі. Проте "альбіселесте" турбують певні кадрові проблеми напередодні Мундіалю, повідомляє AS.
До теми Аргентина прагне захистити звання чемпіона світу: чого чекати від Мессі та компанії на ЧС-2026
Кого може втратити Аргентина?
У травні основний воротар Еміліано Мартінес травмував палець перед фіналом Ліги Європи. Тепер же під питанням залишається участь одного з головних аргентинських талантів.
В середині травня неприємне пошкодження отримав 21-річний вінгер Ніко Пас. В матчі чемпіонату Італії проти Верони гравець Комо травмував коліно.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Очікувалось, що ушкодження є несерйозним і гравець має встигнути відновитися до ЧС-2026. Проте терміни реабілітації виявились довшими ні прогнозувалось.
Медичний персонал збірної Аргентини щоденно моніторить стан коліна Паса. Існує ймовірність, що вінгер Комо не встигне відновитися до старту турніру.
Нагадаємо, що Ніко став головним відкриттям Серії А цього сезону. Гравець допоміг Комо сенсаційно вийти у Лігу чемпіонів, а також оформив 12 голів та 6 асистів у чемпіонаті. За збірну вінгер відіграв 8 матчів, оформивши один м'яч.
Чого чекати від Аргентини на Мундіалі?
- Аргентина відправиться на свій 19-й чемпіонат світу в історії. Країна тричі тріумфувала на турнірі. Перші два успіхи були у 1978 та 1986 роках.
- У свою чергу, у 2022 році команда вже втретє виграла Кубок світу. Також на рахунку "альбіселесте" три срібні нагороди Мундіалів.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Аргентина потрапила у групу J. Там суперниками Мессі і компанії будуть Алжир (17 червня), Австрії (22 червня) та Йорданія (27 червня).