Для цього Ліонель Скалоні везе на турнір у США, Канаду та Мексику зірковий склад на чолі із Ліонелем Мессі. Проте "альбіселесте" турбують певні кадрові проблеми напередодні Мундіалю, повідомляє AS.

До теми Аргентина прагне захистити звання чемпіона світу: чого чекати від Мессі та компанії на ЧС-2026

Кого може втратити Аргентина?

У травні основний воротар Еміліано Мартінес травмував палець перед фіналом Ліги Європи. Тепер же під питанням залишається участь одного з головних аргентинських талантів.

В середині травня неприємне пошкодження отримав 21-річний вінгер Ніко Пас. В матчі чемпіонату Італії проти Верони гравець Комо травмував коліно.

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Очікувалось, що ушкодження є несерйозним і гравець має встигнути відновитися до ЧС-2026. Проте терміни реабілітації виявились довшими ні прогнозувалось.

Медичний персонал збірної Аргентини щоденно моніторить стан коліна Паса. Існує ймовірність, що вінгер Комо не встигне відновитися до старту турніру.

Нагадаємо, що Ніко став головним відкриттям Серії А цього сезону. Гравець допоміг Комо сенсаційно вийти у Лігу чемпіонів, а також оформив 12 голів та 6 асистів у чемпіонаті. За збірну вінгер відіграв 8 матчів, оформивши один м'яч.

Чого чекати від Аргентини на Мундіалі?