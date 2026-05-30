Таким чином, турнір 2006 року залишається єдиним в історії незалежної України, де грала наша команда. Тим не менше, наші земляки відігравали ключову роль у виступах на Мундіалях, повідомляє 24 Канал.

Чи міг Лобановський вивести Україну на чемпіонат світу?

Найбільш легенарним українців у радянські часи, безперечно, був Валерій Лобановський. "Метр" не зміг вивести збірну України на Мундіаль, хоча для цього була змога у 2001-му.

Тоді наша команда стала другою у відбірковій групі, фінішувавши позаду Польщі. Україна потрапила у плей-оф, де без шансів програла Німеччині. А вже за півроку після цього Лобановський пішов з життя…

Проте Валерію вдалось таки побувати на чемпіонатах світу в якості тренера у 80-ті. Лобановський тоді керував збірною СРСР, з якою дійшов до фіналу Євро. Але на чемпіонатах світу успіхи були не такими.

ЧС-1986 (виліт в 1/8 фіналу)

СРСР мав великі амбіції перед Мундіалем у Мексиці. Тоді Динамо виграло Кубок володарів Кубків та стало чемпіоном СРСР. Тому недивно, що на ЧС відправилось чимало українців.

З 22-х гравців у заявці було аж 15 наших земляків. Зірковий час переживав Ігор Беланов, який того року виграв Золотий м'яч. Початок турніру був обнадійливим для команди Лобановського.

У першій грі СРСР винесли Угорщину вперед ногами (6:0), а в останньому турі на класі переграли канадців з рахунком 2:0. Ту зустріч зробили Блохін та Заваров, які забили по м'ячу.



Як виглядала збірна СРСР на ЧС-1986 / фото Sports

Також в тій групі були чинні на той момент переможці Євро французи, із ними була нічия 1:1. СРСР виграли групу та вийшли в 1/8 фіналу на збірну Бельгії, яка стала лише третьою в нескладній групі з Мексикою, Парагваєм та Іраком.

Проте зустріч переросла у перестрілку, яка завершилась на користь "червоних дияволів". За збірну СРСР хет-триком відзначився Ігор Беланов, проте бельгійців забили чотири та вирвали путівку у чвертьфінал в екстратаймах.

Як Бельгія переграла СРСР на ЧС-1986: дивитися відео

ЧС-1990 (виліт на груповій стадії)

Останнім Мундіалем як для Лобановського, так і для збірної СРСР став турнір у 1990 році. Можна сказати, що це були вже "конвульсії" тої диктаторської країни, яка розпалась вже за рік після ЧС.

Лобановський тоді не мав великих шансів досягти прориву. Цього разу все одно було аж десятеро українців, в тому числі вже гравець Ювентуса Олександр Заваров.

Також лідерами тої збірної були Анатолій Дем'яненко, Володимир Безсонов та Олег Кузнецов. Втім уже у перших двох матчах доля радянської збірної була вирішена.



Валерій Лобановський не зміг досягти успіху на ЧС-1990 / фото championat

Спочатку підопічні Лобановського програли 0:2 румунам, а згодом із аналогічним рахунком поступились чинним на той момент чемпіонам світу Аргентині.

Зрештою команді вдалось грюкнути дверима в останній зустрічі із Камеруном. СРСР забили чотири голи африканцям, серед авторів голів були Протасов, Заваров та уродженець Одещини Добровольський. До речі, камерунці на тому турнірі запалили та дістались чвертьфіналу.

Останній матч збірної СРСР на чемпіонатах світу: дивитися відео