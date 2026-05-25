Мундіаль 1986 року в Мексиці увійшов до історії не лише завдяки "руці Бога" Дієго Марадони. Для українських уболівальників цей турнір назавжди залишиться великим болем та одним із найбільших суддівських пограбувань у літописі світового футболу, передає 24 Канал.

Чим була унікальна та команда?

Напередодні чемпіонату світу збірну СРСР екстрено очолив Валерій Лобановський, який щойно виграв із київським Динамо Кубок кубків. Не вигадуючи велосипед, видатний тренер переніс перевірену клубну модель на національну команду. Заявка збірної була безпрецедентно українізованою.

З 22 футболістів у списку 12 представляли саме київське Динамо. Більше того, у стартовому складі на поле одночасно виходили по 8–9 киян. Це була не просто збірна Радянського Союзу – це було Динамо Київ, розбавлене кількома виконавцями з інших республік, яке грало у фірмовий, випереджаючий час тотальний футбол Лобановського.

Валерій Лобановський був тренером збірної СРСР у 1986 році/ Фото sports.ru

Феєричний шлях у Мексиці та лідери на полі

Ця команда закохала в себе весь світ із першого ж матчу, розгромивши потужну Угорщину з рахунком 6:0. Потім була нічия з чинними віцечемпіонами світу французами (1:1) та впевнена перемога над Канадою (2:0). Радянська преса та європейські аналітики в один голос називали колектив Лобановського головним фаворитом турніру.

Справжніми лідерами тієї збірної були українці:

Ігор Бєланов – реактивний нападник, чиї ривки розривали будь-який захист (саме за підсумками цього року він отримає "Золотий м'яч").

Олександр Заваров – мозок і головний креативщик команди в середині поля.

Анатолій Дем'яненко – капітан і безкомпромісний лідер, який цементував фланги оборони.

Як судді "вбили" мрію збірної СРСР в 1/8 фіналу?

Матч проти Бельгії в 1/8 фіналу перетворився на справжню драму. Українець Ігор Бєланов оформив фантастичний хет-трик, але цього виявилося замало, адже проти команди Лобановського виступила суддівська бригада на чолі зі шведом Еріком Фредрікссоном.



Драматичний матч СРСР проти Бельгії на ЧС-1986/ Фото з відкритих джерел

Бельгійці двічі забивали з чистісіньких офсайдів. Під час другого гола лінійний арбітр Хоакін Ольмос спочатку підняв прапорець, сигналізуючи про поза грою, але Фредрікссон свідомо проігнорував свого асистента й зарахував взяття воріт.

Основний час завершився з рахунком 2:2, а в екстратаймах знекровлена психологічно та фізично збірна СРСР поступилася 3:4. Світ аплодував Бєланову та компанії, але далі пройшли бельгійці, а унікальне українське покоління позбавили заслуженого фіналу.