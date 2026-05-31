Місцева збірна спробує вперше пройти до плей-оф турніру. Для цього канадці покликали відомого тренера Джессі Марша, а також зібрали солідний склад, повідомляє Canada Soccer.

До теми Мінус гравець Ювентуса: кривдники України зіштовхнулись із серйозною проблемою перед ЧС-2026

Чи зіграє Девіс на чемпіонаті світу?

Напередодні Мундіалю наставник оголосив заявку збірної Канади, в яку увійшло 26 футболістів. До останнього було незрозуміло, чи встигне відновитися до турніру головна зірка "кленових" Альфонсо Девіс.

На початку травня лівий захисник травмував задню поверхню лівого стегна в матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Лікарі Баварії стверджували,що Девісу треба мінімум шість тижнів на відновлення.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Вони переконували гравця поберегти здоров'я та пропустити ЧС-2026. Проте сам Альфонсо та тренерський штаб збірної Канади були іншої думки.

Воротарі:

Оуен Гудмен (Крістал Пелес)

Максим Крепо (Орландо Сіті)

Дейн Сент-Клер (Інтер Маямі)

Захисники:

Алістер Джонстон (Селтік)

Дерек Корнеліус (Марсель)

Джоел Вотермен (Чікаго Файр)

Люк де Фужероль (Фулхем)

Ліам Міллар (Галл Сіті)

Алфі Джонс (Мідлсбро)

Мойз Бомбіто (Ніцца)

Ніко Сігур (Хайдук)

Річі Ларея (Торонто)

Альфонсо Девіс (Баварія)

Півзахисники:

Стівен Еустакіо (Порту)

Матьє Шуаньєр (Лос-Анджелес)

Алі Ахмед (Норвіч)

Джонатан Осоріо (Торонто)

Марсело Флорес (Тігрес)

Тайон Б'юкенен (Вільярреал)

Джейкоб Шаффелбург (Лос-Анджелес)

Натан Саліба (Андерлехт)

Ісмаель Коне (Сассуоло)

Нападники:

Кайл Ларін (Мальорка)

Джонатан Девід (Ювентус)

Тані Олувасеї (Вільярреал)

Проміс Девід (Юніон Сен-Жиллуаз)



Як виглядає заявка збірної Канади на ЧС-2026 / фото Canada Soccer

Зазначається, що Альфонсо може повернутися на поле вже через 4 – 5 тижнів після отримання травми. Саме тому гравця внесли у заявку канадців на Мундіаль.

В Баварії впевнені, що таке швидке відновлення призведе до рецидиву травми. Однак Девіс мріє зіграти на домашньому чемпіонаті світу, тому вирішив встати на бік своєї збірної.

Окрім гравця Баварії, до заявки "кленових" також потрапили нападник Ювентуса Джонатан Девід, захисник Марселя Дерек Корнеліус, а також гравці Вільярреала Тайон Б'юкенен і Тані Олувасеї.

Що чекає на збірну Канади на ЧС-2026?